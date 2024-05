Công an Tam Kỳ tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước cho học sinh

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho học sinh các Trường Tiểu học Ngô Quyền (phường An Phú), Trường Tiểu học Ngô Gia Tự (xã Tam Thanh) về những điểm mới của Luật Căn cước 2023 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024.

Tại các điểm tuyên truyền, Đại úy Trần Thị Hòa - Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Tam Kỳ đã giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Căn cước 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024 với 10 điểm mới.

Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, lực lượng công an đã kết hợp tuyên truyền miệng và tổ chức các trò chơi, câu đố vui phù hợp với lứa tuổi về tìm hiểu Luật Căn cước, qua đó giúp các em học sinh nắm biết một số quyền lợi khi Luật có hiệu lực.

Theo Đại úy Trần Thị Hòa, thẻ căn cước đã được cấp trước ngày 1/7 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Chứng minh nhân dân (CMND) còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Trường hợp thẻ căn cước, CMND hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Còn theo Điều 23 Luật Căn cước, người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước.

Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi được thực hiện như sau: Người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Trường hợp người dưới 6 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước…

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP.Tam Kỳ sẽ đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước năm 2023 bằng nhiều hình thức. Mới đây, Công an Tam Kỳ đã phối hợp với Phòng VH-TT thành phố xây dựng video tuyên truyền để chiếu trên màn hình led tại Quảng trường 24/3