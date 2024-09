An ninh trật tự Công an Tây Giang xử lý vụ khai thác cát trái phép (QNO) - Ngày 3/9, Công an huyện Tây Giang cho hay vừa lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện vụ khai thác cát trái phép để tiếp tục điều tra.

Hiện trường vụ khai thác cát trái phép. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Tổ đặc biệt 08 Công an huyện Tây Giang bắt quả tang 1 máy đào Hitachi do ông H.D.T. (SN 1974, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) điều khiển đang có hành vi khai thác cát từ khu vực bờ sông A Vương thuộc địa phận thôn Agrồng (xã A Tiêng) lên xe ô tô tải BKS: 43C-114.54 do ông T.V.Q. (SN 1971, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) điều khiển.

Qua kiểm tra, trên thùng xe ô tô tải 43C-114.54 có khoảng 1 mét khối cát. Tại thời điểm kiểm tra, các ông H.D.T. và T.V.Q. không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.