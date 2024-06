An ninh trật tự Công an Thăng Bình khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy (QNO) - N.H.C. (SN 1991) và M.H. (SN 1992, cùng trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai đối tượng N.H.C VÀ M.H. tại cơ quan công an. Ảnh: Q.H

Hai đối tượng này cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình thi hành lệnh bắt tạm giam. Theo kết quả điều tra, trưa ngày 3/6, tại quán bi-da trên địa bàn thị trấn Hà Lam, tổ công tác Công an huyện Thăng Bình phối hợp với Công an thị trấn Hà Lam phát hiện, bắt quả tang N.H.C. có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an thu giữ trong cốp xe môtô của C. có 11 gói nhựa và 1 gói ny lon, bên trong chứa chất rắn màu trắng được xác định là ma túy đá. C. khai nhận mua ma túy trên để sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện để kiếm lời.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng C. tại thị trấn Hà Lam, lực lượng công an phát hiện, thu giữ thêm 3 túi ny lon bên trong có chứa chất ma túy đá.

Qua đấu tranh, C. khai báo mua ma túy từ đối tượng không rõ lai lịch; trong quá trình mua bán trái phép chất ma túy có sự tham gia giúp sức của M.H..