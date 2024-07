Quốc phòng - An ninh Công an thị xã Điện Bàn cấp căn cước cho 435 trường hợp (QNO) – Qua 3 ngày triển khai Luật Căn cước, Công an thị xã Điện Bàn đã tiến hành thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho hàng trăm trường hợp, đặc biệt nhiều trẻ em dưới 6 tuổi cũng đã được cấp thẻ căn cước trong đợt này.

Nhiều công dân nhỏ tuổi đã được cấp thẻ căn cước trong dịp này. Ảnh: C.A

Tính đến hết ngày 3/7, Công an thị xã Điện Bàn đã tiến hành thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho 435 trường hợp. Cụ thể, từ đủ 14 tuổi trở lên có 424 trường hợp; từ 6-14 tuổi gồm 6 trường hợp; dưới 6 tuổi có 5 trường hợp. Đây cũng là những công dân nhí đầu tiên được cấp thẻ căn cước trên địa bàn thị xã.

Trước đó, thực hiện Luật Căn cước năm 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024), Công an thị xã Điện Bàn đã tổ chức lễ phát động đồng loạt tại 20 xã, phường, rất nhiều người dân đã đến trụ sở Công an thị xã và Công an các xã, phường để được cấp thẻ căn cước theo quy định.