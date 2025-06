An ninh trật tự

Công an tỉnh Quảng Nam bảo vệ an toàn vụ cưỡng chế thi hành án tại Tam Kỳ

(QNO) - Sáng nay 19/6, tại phường An Sơn (TP.Tam Kỳ), lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ an toàn cuộc cưỡng chế thi hành án dân sự liên quan đến tranh chấp đất đai giữa ông Đ.V.L. (SN 1965) và bà T.T.P. (SN 1982).