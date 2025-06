Quốc phòng - An ninh Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe đầu tiên (QNO) - Sáng nay 19/6, tại Trung tâm sát hạch Phúc Hoàng Ngân (thôn Phú Yên, xã Tam Đàn, Phú Ninh), Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe lần thứ nhất.

184 học viên tham gia sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại kỳ sát hạch đầu tiên do Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức. Ảnh: MINH TUẤN

Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ khai mạc với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, các phòng nghiệp vụ và Trung tâm sát hạch lái xe.

Đây là kỳ sát hạch đầu tiên do Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện kể từ khi lực lượng Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Tổng cộng 184 học viên tham gia, gồm 123 học viên mới và 61 học viên thi lại do giấy phép đã hết hạn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn cụ thể, đầy đủ về quy trình tham gia sát hạch. Ảnh: MINH TUẤN



Để đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Sở Xây dựng và Trung tâm sát hạch rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự. Các học viên trải qua 4 phần thi: lý thuyết trên máy tính, mô phỏng tình huống giao thông, thực hành trong sa hình và lái xe trên đường công cộng. Kết quả các phần thi đạt được bảo lưu trong một năm, học viên chưa đạt có thể đăng ký thi lại.

Lực lượng Cảnh sát giao thông giám sát chặt chẽ, nghiêm túc quá trình thi. Ảnh: MINH TUẤN

Lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn chi tiết quy trình, kiểm tra nồng độ cồn và các thủ tục cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, sau kỳ thi sát hạch này, đơn vị sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các mặt công tác và quá trình tổ chức để các kỳ sát hạch tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.

Kỳ sát hạch diễn ra an toàn, nghiêm túc. Ảnh: MINH TUẤN

“Hiện số lượng học viên trên địa bàn tỉnh đang chờ sát hạch rất lớn, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, sự hướng dẫn của Cục nghiệp vụ và sự phối hợp của các đơn vị liên quan, chúng tôi sẽ tổ chức tốt các kỳ sát hạch trong thời gian tới để giải quyết yêu cầu chính đáng của học viên và đảm bảo quy định của ngành, của pháp luật trong việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Dự kiến từ sau ngày 22/6, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu Giám đốc Công an tỉnh tổ chức các kỳ sát hạch tiếp theo” - Thượng tá Phan Thanh Hồng nói.

Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, bài bản, nhận được sự tin tưởng từ các học viên. Công an tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đảm bảo chất lượng sát hạch và cấp giấy phép lái xe theo đúng quy định pháp luật.