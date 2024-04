Quốc phòng - An ninh Công an TP.Hội An khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (QNO) - Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán vừa qua đã được Công an TP.Hội An triển khai hiệu quả với nhiều thành tích nổi bật.

Ngày 3/4, Công an TP.Hội An tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng Công an TP.Hội An trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Q.H

Thượng tá Vương Quốc Hội - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an TP.Hội An cho hay, trên cơ sở kế hoạch mở đợt cao điểm, các lực lượng đã xây dựng kế hoạch cụ thể trên từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Công an thành phố đã chỉ đạo quyết liệt trên từng lĩnh vực, địa bàn với tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm với cường độ cao hơn, quyết liệt hơn; chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các lực lượng, địa phương phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an trong thực hiện cao điểm.

Lực lượng công an từ thành phố đến xã, phường đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ của ngành, lực lượng, phương tiện để tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm và đã đạt được nhiều thành tích.

Các đơn vị trực thuộc đã xác lập và phá thành công 2 chuyên án; điều tra khám phá nhanh nhiều vụ án chỉ trong thời gian ngắn, kết quả điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ cao. Trong đợt cao điểm, Công an TP.Hội An được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng đột xuất; 7 tập thể, 2 cá nhân được Trưởng Công an thành phố biểu dương.

Công an TP.Hội An khen thưởng, biểu dương nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm. Ảnh: Q.H

Tại buổi tổng kết, lãnh đạo Công an thành phố thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho 5 tập thể, 11 cá nhân; thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND TP.Hội An trao giấy khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm.