Quốc phòng - An ninh Công an TP.Hội An tập huấn phần mềm thông báo lưu trú (QNO) - Ngày 4/4, đại diện Công an các xã, phường và hơn 300 cơ sở lưu trú tại TP.Hội An tham gia tập huấn sử dụng phần mềm thông báo lưu trú ASM.

Cán bộ đội Quản lý hành chính về TTXH Công an TP.Hội An tập huấn các nội dung liên quan phần mềm thông báo lưu trú. Ảnh: Công an TP.Hội An

Phần mềm thông báo lưu trú ASM được kết nối dữ liệu với hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phát triển ứng dụng của thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử.

Mô hình thông báo lưu trú qua phần mềm ASM đem lại cho cho doanh nghiệp nhiều tiện ích trong việc thực hiện thủ tục thông báo lưu trú theo đúng quy định của pháp luật về cư trú.

Đây được xem là bước đột phá trong cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh trong công tác quản lý và thực hiện thông báo lưu trú. Phần mềm cũng giúp cơ quan Công an nắm bắt kịp thời, đầy đủ biến động dân cư, khách lưu trú tại các cơ sở trên địa bàn phục vụ công tác quản lý; đồng thời tổ chức các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phát hiện, truy bắt các diện đối tượng truy nã, truy tìm, đối tượng trong diện quản lý hoạt động lưu động tại các địa bàn.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Hội An đã trình chiếu các video giới thiệu, hướng dẫn cụ thể các tính năng của phần mềm ASM, tổ chức hướng dẫn đăng ký tài khoản, cách sử dụng cho chủ cơ sở lưu trú; các bước xác nhận cấp tài khoản và quản lý cho công an các xã, phường.

Ngoài công an các xã, phường, hội nghị còn có sự tham dự của nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn. Ảnh: Công an TP.Hội An

Với hoạt động này, Công an TP.Hội An kỳ vọng trong thời gian tới phần mềm ASM sẽ phát huy hiệu quả rõ nét, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn. Đồng thời phát huy tốt vài trò kết nối quan trọng giữa cơ quan công an với các cơ sở kinh doanh lưu trú, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Buổi tập huấn nhằm tạo chuyển trong ứng dụng công nghệ tiện ích, góp phần quan trọng trong chuyển đổi số, giảm thiểu thủ tục hành chính, đơn giản hóa trong kiểm tra giấy tờ tùy thân, phục vụ lợi ích thiết thực cho tổ chức và cá nhân, đồng thời bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn.