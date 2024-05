An ninh trật tự Công an TP.Tam Kỳ bắt 3 đối tượng làm giả tài liệu để tham gia đấu thầu (QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ vừa khởi tố vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” để tham gia đấu thầu; đồng thời khởi tố 3 bị can liên quan.

Các đối tượng Huỳnh Hồng Danh, Tô Văn Thanh và Nguyễn Tiện. Ảnh: X.M

Các bị can bị khởi tố gồm: Huỳnh Hồng Danh (SN 1993, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) - Giám đốc Công ty CP Xây dựng hạ tầng Quảng Nam về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Nguyễn Tiện (SN 1996, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn) - nhân viên Công ty CP Xây dựng hạ tầng Quảng Nam về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Tô Văn Thanh (SN 1987, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn) - Giám đốc Công ty CP Xây dựng Đại Lộc về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Quá trình điều tra xác định, năm 2024, Công ty CP Xây dựng hạ tầng Quảng Nam do Huỳnh Hồng Danh làm giám đốc tham gia dự thầu hạng mục: Hệ thống cấp điện và chiếu sáng, hệ thống cấp nước công trình Khu dân cư - tái định cư đường dẫn vào cầu Kỳ Phú 1&2 (giai đoạn 3) mở rộng ở phường An Phú, TP.Tam Kỳ do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.Tam Kỳ làm chủ đầu tư.

Trong quá trình lập hồ sơ, Huỳnh Hồng Danh cùng Nguyễn Tiện, Tô Văn Thanh nắm được thông tin Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ ban hành công văn gửi UBND xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc xác minh nội dung Công ty CP Xây dựng Trường Phát Quảng Nam (đã đổi tên thành Công ty CP Xây dựng hạ tầng Quảng Nam) có thi công công trình xây mới đường ống nước sạch tổ 9, thôn Hà Dục Đông, xã Đại Lãnh hay không.

Ngày 22/4/2024, các đối tượng Danh, Thanh và Tiện đến UBND xã Đại Lãnh, đóng giả là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ liên hệ với bộ phận văn thư xin nhận lại công văn do Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ gửi UBND xã Đại Lãnh với lý do gửi nhầm.

Khi lấy được công văn, các đối tượng làm giả một văn bản không ghi số, của UBND xã Đại Lãnh gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ với nội dung: Công ty CP Xây dựng Trường Phát Quảng Nam có thực hiện công trình xây mới đường ống nước sạch tổ 9, thôn Hà Dục Đông (thực tế công trình này do Công ty CP xây dựng Đại Lộc thi công).

Sau đó, các đối tượng gửi văn bản giả trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ để chứng minh năng lực kinh nghiệm của công ty trong hồ sơ đấu thầu.

Cơ quan công an đã tạm giữ đồ vật, tài liệu gồm 1 máy tính xách tay; 4 văn bản liên quan đến hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; 1 quyết định của UBND xã Đại Lãnh, 1 hợp đồng thi công công trình xây dựng mới đường ống nước sạch tổ 9, thôn Hà Dục Đông nghi vấn giả và nhiều tài liệu, đồ vật khác liên quan.

Hiện cơ quan công an tiếp tục xác minh các tài liệu trên và đấu tranh mở rộng vụ án.