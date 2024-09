An ninh trật tự Công an TP.Tam Kỳ khởi tố đối tượng lừa bán vàng giả (QNO) - V.T.H. (SN 1994, thôn Trung Đàn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) bị khởi tố, tạm giam để điều tra sau khi lừa bán vàng giả cho 2 tiệm vàng trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Đối tượng V.T.H. tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 10/9, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với V.T.H. về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán vàng giả.

Công an xác định, khoảng cuối tháng 7/2024, H. đặt mua trên mạng internet 1 lắc xích vàng giả giống với lắc xích bằng vàng tây thật 610 mà H. đang dùng.

Sau đó, H. đến tiệm vàng P.T. (phường Phước Hòa, TP.Tam Kỳ) tháo lắc xích thật đang đeo giao cho ông H.B.C. và bà T.T.K.T. (chủ tiệm vàng) xem. Chủ tiệm vàng kiểm tra và thống nhất mua sợi lắc xích này với giá 4,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, lợi dụng vợ chồng ông C. không để ý, H. đã đổi lắc xích vàng giả đưa cho ông C. và nhận 4,5 triệu đồng rời khỏi tiệm vàng.

Tương tự thủ đoạn trên, H. vào một tiệm vàng khác ở phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) do bà H.T.K.T. làm chủ. Bà T. thống nhất mua lắc xích bằng vàng tây thật với số tiền 4,6 triệu đồng. Tuy nhiên, lúc H. đổi lắc xích vàng giả để đưa thì bị bà T. phát hiện nên trình báo công an.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.