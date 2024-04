Quốc phòng - An ninh Công an TP.Tam Kỳ xử lý 18 trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông (QNO) - Công an TP.Tam Kỳ cho hay đơn vị này đã lập biên bản tạm giữ phương tiện đối với 18 học sinh vi phạm luật giao thông.

Công an TP.Tam Kỳ lập biên bản xử lý các trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: V.N

Đây là các trường hợp học sinh vi phạm các lỗi như không đủ tuổi, không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm... bị cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện trong quá trình tuần tra, kiểm soát. Các trường hợp vi phạm đều được lực lượng CSGT lập danh sách, gửi thông báo vi phạm đến nhà trường, gia đình để phối hợp xử lý và có biện pháp giáo dục phù hợp.

Tính từ đầu năm 2024, lực lượng CSGT Công an TP.Tam Kỳ đã phát hiện, xử lý và gửi thông báo vi phạm hành chính đối với 98 trường hợp vi phạm luật giao thông là học sinh các trường học trên địa bàn.

Một học sinh điều khiển xe máy trên 100 phân khối khi chưa đủ tuổi. Ảnh: V.N

Công an TP.Tam Kỳ cho hay, thực hiện nghiêm Chị thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, lực lượng CSGT Công an thành phố vừa duy trì hoạt động tuyên truyền, vừa tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là những hành vi có nguy cơ gây tai nạn giao thông.