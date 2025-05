Quốc phòng - An ninh Công bố quyết định công nhận Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2024 cho công an 3 phường ở Điện Bàn (QNO) – Chiều nay 30/5, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp UBND thị xã Điện Bàn tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công nhận Công an 3 phường Điện An, Điện Nam Trung và Điện Nam Đông (TX.Điện Bàn) đạt kiểu mẫu về an ninh, trật tự (ANTT) và văn minh đô thị năm 2024.

Trao giấy chứng nhận Công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị năm 2024 cho Trưởng Công an phường Điện An, Điện Nam Trung và Điện Nam Đông. Ảnh: KHÁNH LINH .

Trước đó, ngày 22/4/2025, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định số 2878 về việc công nhận 3 công an phường Điện An, Điện Nam Đông, Điện Nam Trung đạt Công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị năm 2024.

Phát biểu tại lễ công bố, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định, đây là sự kiện quan trọng, ghi nhận sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền, nhân dân và công an của 3 phường Điện An, Điện Nam Trung và Điện Nam Đông, đồng thời cũng là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thị ủy, UBND thị xã Điện Bàn đối với chủ trương lớn từ Bộ Công an.

Đặc biệt, kết quả này từng bước đánh dấu sự thành công của chủ trương xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, chủ trương xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” là một chủ trương lớn của Bộ Công an, mang tầm chiến lược, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng các mặt công tác của Công an phường, tạo ra môi trường văn minh, an ninh, an toàn cho nhân dân.

Quán triệt chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 – 2030”. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai đầy đủ nội dung công tác; tiến hành khảo sát, thống nhất lựa chọn công an phường làm thí điểm vào năm 2022 và ban hành Kế hoạch đề ra lộ trình xây dựng để hoàn thành chủ trương với mục tiêu đến năm 2025 đạt ít nhất 30- 50%, đến năm 2030 đạt 100% công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; kết hợp với thực hiện Đề án “Xây dựng Công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”

“Đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh có 4 Công an phường đạt kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên tổng số 29 phường, điều đó cho thấy để đạt được 20 chỉ tiêu của Bộ tiêu chí là cả một sự nỗ lực, phấn đấu rất lớn” - Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng nhìn nhận.

Lãnh đạo TX.Điện Bàn tặng hoa chúc mừng Trưởng Công an phường Điện An, Điện Nam Trung và Điện Nam Đông. Ảnh: KHÁNH LINH

Tại sự kiện, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy chứng nhận Công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị năm 2024 cho Trưởng Công an phường Điện An, Điện Nam Trung và Điện Nam Đông.