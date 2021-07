Điện lực Hiệp Đức dùng thiết bị bay để kiểm soát đường dây điện

(QNO) - Để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện trên cao, thời gian qua, Điện lực Hiệp Đức sử dụng thiết bị flycam để ghi hình, giúp đảm bảo an toàn đường dây, góp phần nâng cao chất lượng điện phục vụ khách hàng.

Các nhân viên Điện lực Hiệp Đức sử dụng flycam phục vụ công việc chuyên môn. Ảnh: K.P

Ông Nguyễn Tấn Thạnh - Giám đốc Điện lực Hiệp Đức cho biết, do đặc thù quản lý hơn 560km đường dây trung thế và hạ thế, cùng 215 trạm biến áp thuộc địa bàn các huyện Phước Sơn và Hiệp Đức nên việc chú trọng an toàn đường dây luôn xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Bởi phần lớn đường dây đều đi qua các vùng đồi núi, với địa hình phức tạp và nhiều cây cối khiến nguy cơ xảy ra sự cố điện luôn ở mức cao.

Nhằm kịp thời phát hiện, hạn chế xảy ra sự cố, bên cạnh sử dụng công nghệ bay flycam, Điện lực Hiệp Đức đưa hệ thống camera nhiệt phục vụ công tác quản lý đường dây. Các công nghệ này giúp các nhóm quản lý đường dây và trạm biến áp kịp thời phát hiện vị trí hư hỏng giúp đơn vị có phương án khắc phục cụ thể, góp phần giảm thiểu tối đa xảy ra sự cố về điện, đảm bảo chất lượng dòng điện phục vụ khách hàng.



Hình ảnh đường dây điện được ghi lại bởi thiết bị flycam khá sắc nét, đảm bảo tổng thể các vị trí phụ kiện điện trên cao. Ảnh: K.P

So với việc kiểm tra bằng mắt thường như trước đây, hình ảnh do thiết bị flycam ghi lại ưu việt hơn hẳn, bởi hình không chỉ tổng thể chi tiết một số phụ kiện đường dây, hình ảnh công nghệ còn có chất lượng khá sắc nét. Từ đó, giúp nhân viên bộ phận kỹ thuật dễ dàng phân tích đánh giá mức độ an toàn của lưới điện.

Ngoài thiết bị flycam, Điện lực Hiệp Đức ứng dụng công nghệ camera nhiệt phục vụ kiểm tra kỹ thuật điện sản xuất kinh doanh. Ảnh: K.P



"Kể từ khi sử dụng flycam và camera nhiệt vào quản lý vận hành, chúng tôi phát hiện được một số điểm còn khiếm khuyết trên lưới điện. Điều này, trước đây khó có thể nhận thấy được bằng mắt thường" - ông Thạnh nói.