Công nghiệp Công ty Điện lực Quảng Nam cấp điện liên tục trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam đã triển khai phương án tăng cường đảm bảo cấp điện trong thời gian nghỉ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và Quốc tế lao động 1/5 năm 2025. Công ty không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng trước và trong dịp nghỉ lễ (từ 0h00 ngày 29/4/2025 đến 24h00 ngày 04/5/2025), trừ trường hợp xử lý sự cố.

Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức trực 24/24h để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, liên tục. Ảnh: VIỆT HẢO

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Quảng Nam, các điện lực trực thuộc đã phối hợp với chính quyền địa phương để có phương án đảm bảo cấp điện các địa điểm tổ chức lễ, hội, các hoạt động chính trị, văn hóa cụ thể trên địa bàn quản lý.

Công ty và các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc tổ chức trực tăng cường lãnh đạo, chỉ huy và trực xử lý sự cố nhằm triển khai khắc phục nhanh sự cố (nếu có xảy ra). Đồng thời tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông và phối hợp với các cơ quan chính quyền, quân đội, công an tại địa phương để xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh và an toàn cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.

Khuyến nghị không thực hiện một số hành vi nhằm bảo đảm an toàn điện

Công ty khuyến nghị mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức chú trọng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; kiểm tra mạng điện là tài sản của khách hàng, phòng tránh xảy ra sự cố điện cục bộ trong nhà, công sở, nhà xưởng, chợ… Không bắn giấy tráng kim loại, pháo hoa, không ném các vật, thả diều, thả bong bóng bay, câu cá… gần đường dây điện, trạm điện nhằm tránh gây sự cố, làm gián đoạn cấp điện cục bộ.

Khi có yêu cầu liên quan về sử dụng điện, người dân cần gọi ngay đến số 19001909 để được được hỗ trợ, xử lý.