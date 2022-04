Đảm bảo cung ứng điện phục vụ dịp lễ 30.4 và 1.5

(QNO) - Trước nhu cầu sử dụng điện dự báo sẽ tăng cao trong đợt nghỉ lễ 4 ngày liên tiếp, Công ty Điện lực Quảng Nam đã chủ động đề ra các phương án, tích cực chuẩn bị để đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ các sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao của người dân.

Để có phương án chủ động cung ứng điện an toàn và ổn định, Công ty Điện lực Quảng Nam đã nắm bắt thời gian, địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa của các địa phương để có phương án cấp điện ưu tiên. Trong thời gian nghỉ lễ, ngành điện sẽ không thực hiện cắt điện công tác.

Song song với đó, các đơn vị trực thuộc được yêu cầu phối hợp với chính quyền, công an, quân đội nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ, kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra, đảm bảo an toàn tài sản cơ quan và an toàn hệ thống điện.

Đối với hệ thống điện đang quản lý, lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, củng cố lưới điện và trạm biến áp, khắc phục nhanh những khiếm khuyết trên lưới điện, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, liên tục cho khách hàng.

Ngành điện đã chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, đảm bảo cấp điện ổn định cho dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới.

Công ty cũng bố trí máy phát điện diesel dự phòng, nhằm đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa lớn. Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp với địa phương và các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, phối hợp với địa phương xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại và ném vật lạ lên đường dây điện, vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Ông Nguyễn Anh - Phó Giám đốc phụ trách Điện lực Hội An cho hay, ngay từ trước khi khởi động Năm du lịch quốc gia 2022, Điện lực Hội An đã huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương triển khai và hoàn thành công tác củng cố lưới điện, sửa chữa, nâng cấp và đưa vào vận hành mới một số trạm biến áp. Nhiều đường dây hạ thế, các mạch vòng liên lạc, các thiết bị đóng cắt trên lưới được duy tu, bảo dưỡng, bổ sung và thay thế.

Điện lực Hội An cũng đã tăng cường công tác kiểm tra ngày đêm, lập phương thức vận hành lưới điện phù hợp. Đồng thời, tập trung kiểm tra tuyến lưới điện tại xã đảo Tân Hiệp, bố trí người trực 24/24 giờ tại các điểm, địa bàn xung yếu và các khu vực tổ chức các lễ hội đảm bảo nguồn điện liên tục...

Ông Phan Văn Hải - Trưởng phòng Điều độ Công ty Điện lực Quảng Nam thông tin thêm, các nguồn công suất từ các trạm 110kV, nguồn từ các nhà máy điện mặt trời, thủy điện đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phụ tải, luôn có nguồn dự phòng.

Về nhân lực, ngành điện cũng đã bố trí trực lãnh đạo, trực xử lý sự cố tại các vị trí phù hợp trong các ngày lễ, tái lập ca trực tại các trạm biến áp 110kV không người trực cấp điện cho các địa điểm diễn ra hoạt động lớn. Công tác cấp điện mới trong dịp lễ được quán triệt phải thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định để khách hàng có điện sử dụng kịp thời.

Mục tiêu đặt ra trong đợt nghỉ lễ sắp đến là bảo đảm hệ thống lưới điện thông suốt, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, tham dự các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của người dân.