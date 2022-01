Năm 2021, sản lượng điện thương phẩm đạt trên 2.228 triệu kWh

(QNO) - Sản lượng điện thương phẩm năm 2021 của Công ty Điện lực Quảng Nam đạt trên 2.228 triệu kWh, tăng 6,53% so với kế hoạch giao và tăng hơn 11% so với cùng kỳ.

Đó là con số được đưa ra tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 của Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức vào sáng nay 12.1.

Theo đánh giá, năm 2021 điện thương phẩm ở hầu hết các thành phần đều tăng so với cùng kỳ. Công tác vận hành cung ứng điện đạt công suất cực đại 417,7MW (tăng 15,83% so với cùng kỳ), trong khi tổn thất điện năng ở mức 4,29%, thấp hơn so với cùng kỳ và kế hoạch do Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao.

Tỷ lệ thu tiền điện đạt hơn 100%, trong đó tỷ lệ hóa đơn thu tự động và doanh thu tự động không dùng tiền mặt đều vượt cao hơn so với chỉ tiêu được giao. Năm 2021, không có công nhân viên chức, người lao động nào của công ty bị mất việc làm, thu nhập người lao động bình quân tăng so với năm 2020. Ngoài ra, đơn vị đã dành chi phí khá lớn để bổ sung phương tiện, củng cố nhà nghỉ ca, trang bị dụng cụ, trang thiết bị an toàn cho người lao động.

Vượt qua nhiều khó khăn, công ty Điện lực Quảng Nam vẫn thực hiện được nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch giao. Ảnh: T.C

Dấu ấn đáng chú ý là việc hoàn thành đóng điện vận hành trạm biến áp 110kV Phước Sơn, đóng điện đường dây 110kV Đà Nẵng - Đại Lộc mạch 2, triển khai thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng, quản lý vận hành đường dây. Đơn vị cũng đã triển khai các đợt giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với tổng số tiền hỗ trợ trong năm 2021 gần 47 tỷ đồng.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương tại hội nghị. Ảnh: T.C

Tại hội nghị, Công ty Điện lực Quảng Nam thảo luận, thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, trong đó phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đối với sản lượng điện thương phẩm, giá bán bình quân, giảm tổn thất điện năng, triển khai đầu tư, cải tạo 100% các công trình hoàn thành đóng điện trong năm, đảm bảo việc làm, đời sống của người lao động. Dịp này, hội nghị cũng đã trao tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.