Xã hội Công ty CP In - Phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam giúp đỡ nhiều trường hợp khó khăn (QNO) - Sáng nay 26/4, đại diện Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty CP In - Phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam đã đến gia đình cháu Nguyễn Thị Kim Tuyến (xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) trao tặng 6 triệu đồng giúp em điều trị bệnh dị dạng mạch máu.

Thăm và tặng 6 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Kim Tuyến

Em Nguyễn Thị Kim Tuyến là nhân vật trong bài báo “Gia cảnh khốn khó, bệnh tật do dị dạng mạch máu đầu, mặt, cổ của em Nguyễn Thị Kim Tuyến” đăng trên Báo Quảng Nam vào ngày 15/4/2024.

Trước đó, ngày 12/4 Công ty CP In - Phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam đã vận động người lao động công ty thăm vợ của người lao động đau nặng, trao số tiền hỗ trợ hơn 20 triệu đồng. Riêng trong 4 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã tham gia đóng góp các hoạt động xã hội hơn 213 triệu đồng, xây nhà tạm và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền, Giám đốc Công ty CP In - Phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam tặng 30 triệu đồng ủng hộ Ủy ban MTTQ Việt Nam thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Phú Ninh.

Chiều nay 26/4, tại lễ phát động ủng hộ thực hiện chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Phú Ninh, đại diện công ty đã trao tặng 30 triệu đồng ủng hộ Ủy ban MTTQ Việt Nam thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Phú Ninh.

Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền, Giám đốc Công ty CP In - Phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam cho biết những năm gần đây dù tình hình sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch bệnh và giá cả vật tư biến động... nhưng công ty luôn vận động cả tập thể đơn vị tham gia đóng góp công tác an sinh xã hội mỗi năm gần 500 triệu đồng, cử đại diện đến tận nơi thăm hỏi, trao tặng nhiều suất quà và tiền mặt đến những trường hợp khó khăn.