An ninh trật tự CSGT Tam Kỳ xử phạt hơn 165 triệu đồng trong đêm đầu ra quân xử lý vi phạm (QNO) – Tối ngày 15/8, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) – trật tự Công an TP.Tam Kỳ ra quân tháng cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm giao thông là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

Đội CSGT – trật tự Công an TP.Tam Kỳ ra quân tháng cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm giao thông. Ảnh: Q.C

Trung tá Trương Hoàng Anh – Đội trưởng Đội CSGT – trật tự Công an TP.Tam Kỳ cho biết, từ 15/8 – 15/9, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các lượng lực cảnh sát khác và công an các địa phương liên tục tuần tra kiểm soát trên các trục đường chính, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về tốc độ, quá tải trọng, nồng độ cồn, ma túy.

Lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh: Q.C

Đợt cao điểm này không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn mà còn nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân. Cùng với xử lý các trường hợp vi phạm, lực lượng CSGT sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục các kiến thức về an toàn giao thông tới mọi tầng lớp nhân dân, từ đó xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

Một trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị xử lý trong đêm 15/8. Ảnh: Q.C

Trong đêm đầu tiên ra quân, Công an TP.Tam Kỳ phát hiện, lập biên bản 8 trường hợp vi phạm đèn tín hiệu, 1 trường hợp chở quá tải trọng, 1 trường hợp vi phạm tốc độ, 19 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số tiền xử phạt ước tính khoảng 165 triệu đồng.

Trong đêm đầu tiên ra quân, lực lượng CSGT xử lý gần 30 trường hợp, với số tiền xử phạt ước tính 165 triệu đồng. Ảnh: Q.C

[VIDEO] - Đội CSGT – trật tự Công an TP.Tam Kỳ ra quân tháng cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm giao thông. Thực hiện: H.QUÂN - T.CÔNG: