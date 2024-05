An ninh trật tự Cự cãi rồi đánh em gái ruột, một thanh niên bị xử phạt 15 triệu đồng (QNO) - N.T.H. (31 tuổi, trú xã Bình Định Bắc, Thăng Bình) bị xử phạt 15 triệu đồng do có hành vi sử dụng công cụ, phương tiện gây thương tích cho người trong gia đình.

Ngày 15/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình đối với ông N.T.H. với mức phạt 15 triệu đồng.

Ông H. bị xử phạt do sử dụng công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên trong gia đình, vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 52 Nghị định số 144/2021/NĐCP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình. Ngoài ra ông H. bị buộc khắc phục hậu quả bằng cách chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho nạn nhân là bà N.T.Y. (26 tuổi, là em gái ruột của ông H.).

Trước đó, theo tờ trình của Công an tỉnh Quảng Nam về vụ việc, khoảng 16 giờ ngày 11/2 vừa qua, khi uống bia tại nhà cha ruột, giữa ông H. và bà Y. có xảy ra cự cãi. Ông H. dùng khay thủy tinh đựng hạt dưa ném trúng, gây thương tích cho bà Y. với tỷ lệ thương tích là 3%.

Bị hại sau đó có đơn không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, xét thấy ông H. đã thực hiện hành vi sử dụng công cụ, phương tiện, vật dụng khác gây thương tích cho thành viên trong gia đình nên cơ quan công an đề nghị xử phạt vi phạm hành chính.