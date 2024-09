Tác phẩm, tác giả Cứ mơ, đời sẽ nên thơ "Hãy cứ mơ, đời sẽ nên thơ" (Nhà xuất bản Dân Trí, 2024) là cuốn sách đầu tay của tác giả Trương Chấn Sang. Cuốn sách chia sẻ hành trình khám phá giá trị của sự tin tưởng vào khả năng bản thân.

“Hãy cứ mơ, đời sẽ nên thơ” (Nhà xuất bản Dân Trí, 2024) là cuốn sách đầu tay của tác giả Trương Chấn Sang. Cuốn sách chia sẻ hành trình khám phá giá trị của sự tin tưởng vào khả năng bản thân.

“Cuộc sống không bao giờ thiếu những cơ hội để ta biến giấc mơ thành hiện thực, chỉ cần ta dám nghĩ, dám làm (trích lời mở đầu cuốn sách). Và chính tác giả Trương Chấn Sang là minh chứng. Từ những biến cố, cơ cực trong đời mình, Trương Chấn Sang làm nên những trang viết bảo chứng cho việc “nói được - làm được” và “viết được”.

Đọc sách tựa như hành trình kết nối và chia sẻ. Cuốn sách mời bạn đọc đến với chương khởi đầu “Chúng ta là ai “không giống họ”. Nhận ra bản thân là một hành trình mang tính chủ động và mang đến những trải nghiệm thú vị, suy ngẫm sâu sắc.

Tuyên bố “Đời mình mình lo” (chương II), nghe có vẻ vị kỷ nhưng đó cũng chính là “bởi ta tự biết mình”- khi ta biết trau dồi học hỏi, biết tập trung, biết giao tiếp, biết giải quyết vấn đề và biết nâng cấp bản thân… Đó sẽ là loạt kỹ năng sống được tác giả Trương Chấn Sang chia sẻ thấu đáo trong cuốn sách nhằm mục đích thu nạp, mở mang.

Thông điệp “Sống là sẻ chia” (chương III) - với khởi nguyện đơn sơ “tâm an thế giới an”, mang đến sự bình an cho chính mình, sau là góp phần tạo nên một thế giới bình an.

Nhìn vào cuộc sống, học cách biết ơn khi nhận ra và đón nhận những giá trị, đóng góp của những người xung quanh. Ta biết sống cho hiện tại trọn vẹn khi đặt sự chú tâm và ý thức vào mọi cảnh huống. Ta biết tìm niềm vui để cuộc sống trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Ta biết “cho là nhận” vốn là vẻ đẹp của sự kết nối giữa người với người…

Viết về những chủ đề tưởng chừng tĩnh lặng này, tác giả Trương Chấn Sang đã chọn cách kể những câu chuyện, trải nghiệm có chiều sâu nhất định. Những bài học chiêm nghiệm đúc rút từ cuộc sống, được thể hiện qua lối viết có sức truyền tải giản dị khiêm nhường, dễ đi vào lòng người.

Kể về Trương Chấn Sang đã nhiều trang báo đưa tin, từ cậu bé mồ côi từng nhờ cơm chùa mà lớn lên, trải qua hành trình vượt khó đến khi thành đạt, thì có lẽ, cậu có thể dành cả đời mình để làm việc thiện nguyện. Được biết, 100% lợi nhuận từ việc phát hành sách “Hãy cứ mơ, đời sẽ nên thơ” sẽ được tác giả Trương Chấn Sang đóng góp cho quỹ xây tặng các điểm trường vùng cao Đông Bắc, Tây Bắc.