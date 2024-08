Kinh tế Cục Thuế Quảng Nam thông báo danh sách cá nhân trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” quý I, quý II năm 2024 (QNO) - Cục Thuế Quảng Nam vừa có thông báo về kết quả chương trình quay thưởng “Hóa đơn may mắn” quý I và II năm 2024.

Chương trình quay thưởng “Hóa đơn may mắn” quý I, II/2024. Ảnh: Q.VIỆT

Về chương trình quay thưởng “Hóa đơn may mắn” quý I năm 2024, giải Nhất trị giá 30 triệu đồng thuộc về cho bà Bùi Thị Khánh Sang (thôn Ngã Ba, thị trấn Prao, Đông Giang); 3 giải Nhì, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng sẽ được trao cho bà Nguyễn Thị Lan (khối phố 1, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình), bà Phạm Thị Lai (thôn An Lương, xã Duy Hải, Duy Xuyên) và bà Lê Thị Tuyết Hoa (khối phố Phước Hòa, phường Cửa Đại, Hội An).

Có 5 giải Ba, mỗi giải 5 triệu đồng, thuộc về bà Phạm Thị Diệp (thôn An Lương, xã Duy Hải, Duy Xuyên), bà Huỳnh Thị Hà (341 Phan Châu Trinh, Tam Kỳ), bà Nguyễn Thị Kiều Toàn (104 Trưng Nữ Vương, thị trấn Đông Phú, Quế Sơn), bà Phan Thị Xuân Thùy (thôn Phước Thành, xã Quế Thuận, Quế Sơn), bà Lưu Thị Lượm (thôn Trung Đông, xã Duy Trung, Duy Xuyên). Ngoài ra còn 15 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

Về chương trình quay thưởng “Hóa đơn may mắn” quý II năm 2024, giải Nhất 30 triệu đồng thuộc về bà Trương Thị Huyền Trâm (tổ dân phố Trung Phước 2, thị trấn Trung Phước, Nông Sơn); 3 giải Nhì, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng trao cho bà Võ Thị Sáu (thôn Việt Lâm, xã Bình Lâm, Hiệp Đức), ông Trần Công Hùng (tổ 1, xã Bình Triều, Thăng Bình) và bà Lê Thị Hương (thôn Cẩm Văn Tây, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn).

Có 5 giải Ba, mỗi giải 5 triệu đồng, thuộc về bà Võ Thị Liên (thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, Thăng Bình), bà Phan Thị Thanh Mai (thôn Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú, Quế Sơn), ông Nguyễn Văn Long (khối 1, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn), bà Tạ Thị Hồng Loan (thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, Núi Thành), bà Nguyễn Thị Sơn (khu phố 2, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình).

Ông Lương Đình Đường - Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam cho biết, từ năm 2022 đến nay, đơn vị đã tổ chức 6 kỳ quay thưởng “Hóa đơn may mắn”, áp dụng đối với toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Qua các kỳ quay thưởng đã có 131 hóa đơn trúng thưởng với tổng số tiền thưởng 535 triệu đồng.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” thời gian qua đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo nên sức hút với người tiêu dùng sử dụng hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa, dịch vụ; khuyến khích việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; góp phần tạo sự minh bạch trong các khoản chi tiêu, giao dịch của toàn xã hội, bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng.