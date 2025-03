Thế giới Cuộc chiến chống bệnh lao tại Ấn Độ (QNO) - Năm 2018, Ấn Độ khi đó là quốc gia đông dân thứ hai thế giới với hơn 1,3 tỷ người, phát động chiến dịch đẩy lùi bệnh lao vào năm 2025. Dù đạt tiến triển, cuộc chiến vẫn tồn tại những khó khăn phía trước.

Nhân viên y tế giải thích cho người dân ở tiểu bang Goa (Ấn Độ) về vắc xin phòng lao BCG. Ảnh: UNDP

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bệnh lao (TB) do vi khuẩn mycobacterium tuberculosis gây ra, chủ yếu ảnh hưởng đến phổi và lây lan dễ dàng qua ho, hắt hơi hoặc nước bọt của người bị nhiễm bệnh. Dù có thể phòng ngừa và điều trị được, bệnh lao vẫn là căn bệnh truyền nhiễm gây tử vong nhiều nhất trên toàn cầu với khoảng 1,2 triệu ca mỗi năm.

Bệnh lao là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người nhiễm HIV và là lý do lớn nhất dẫn đến tình trạng kháng thuốc kháng khuẩn. Mỗi năm, thế giới ghi nhận gần 10 triệu ca bệnh lao, trong đó một nửa số ca đến từ Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Trung Quốc, Philippines, Nam Phi và Nigeria.

Để tăng cường khả năng miễn dịch, trẻ sơ sinh và trẻ em thường được tiêm vắc xin phòng lao bacille calmette-guérin (BCG).

WHO cho biết Ấn Độ báo cáo 195 trường hợp trên 100 nghìn người với ​​hơn 300 nghìn ca tử vong do bệnh lao vào năm 2023 - chiếm 26% số ca mắc và tử vong do lao trên toàn cầu.

Tuy nhiên, báo cáo của WHO nhấn mạnh số ca mắc lao đó ở Ấn Độ giảm 17,7% từ năm 2015 đến 2023, trong khi số ca tử vong giảm 21,4% trong cùng kỳ. Việc cải thiện phạm vi điều trị góp phần vào xu hướng này.

Phát biểu vào ngày 18/3 vừa qua, Tiến sĩ Anupriya Patel - Bộ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ cho rằng chương trình xóa sổ lao quốc gia đang tiến triển vững chắc.

Bà Anupriya Patel giải thích, một phác đồ điều trị lao kháng thuốc có chứa bedaquiline đường uống và an toàn hơn được triển khai trên tất cả tiểu bang và vùng lãnh thổ liên bang của Ấn Độ, giúp cải thiện tỷ lệ điều trị thành công cho bệnh nhân lao kháng thuốc từ 68% vào năm 2020 lên 75% vào năm 2022.

Dù đạt tiến triển, cuộc chiến chống bệnh lao tại Ấn Độ vẫn nhiều gian nan phía trước. Ảnh: ADB

Cạnh đó, chiến dịch TB Mukt Bharat - 100 ngày tăng cường, phát động vào tháng 7 năm ngoái bao gồm 455 quận ưu tiên cao áp dụng cách tiếp cận toàn diện để giải quyết bệnh lao.

Chiến dịch cũng tập trung vào việc huy động nguồn lực, nâng cao nhận thức và tăng cường nỗ lực ở các khu vực mục tiêu như phát hiện ca bệnh chủ động ở nhóm dân số dễ bị tổn thương, chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời và đảm bảo tiếp cận hỗ trợ dinh dưỡng.

Hội đồng Nghiên cứu y khoa Ấn Độ (ICMR) hợp tác với Viện Nghiên cứu huyết tương để phát triển DeepCXR - công cụ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phân tích X-quang ngực, xác định trường hợp nghi ngờ mắc lao và cho phép tiến hành điều trị nhanh và hiệu quả hơn.

Dù Ấn Độ có những bước tiến đáng kể trong việc giảm các ca mắc và tử vong do lao, WHO định nghĩa việc loại trừ bệnh lao là phát hiện ít hơn 1 trường hợp trên 1 triệu người; việc đạt được mục tiêu loại trừ bệnh lao vào năm 2025 tại Ấn Độ vì thế vẫn là một thách thức lớn.