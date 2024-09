Văn hóa

Cuối tháng 10/2024 diễn ra Lễ hội Văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My lần thứ 2

(QNO) - Trong hai ngày 27&28/10 sẽ diễn ra Lễ hội Văn hóa các dân tộc huyện Bắc Trà My lần thứ 2 - năm 2024. Đây là sự kiện văn hóa tiêu biểu của đồng bào các dân tộc Kinh, Ca Dong, Co, Xơ Đăng, Mường… ở huyện vùng cao Bắc Trà My.