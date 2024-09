Giảm nghèo - An sinh Các trường học ở Bắc Trà My: Trung thu hướng về vùng thiệt hại bão lũ phía Bắc Thay vì tổ chức phá cổ dưới trăng, vui hội trăng rằm tập trung như những năm trước, Tết Trung thu năm nay, hầu hết các trường học ở Bắc Trà My đều dừng tổ chức hoạt động này hoặc giảm quy mô tổ chức, dành nguồn lực và huy động đóng góp gây quỹ để sẻ chia, hướng về vùng thiệt hại bão lũ phía Bắc.

Các hoạt động vui tết trung thu tập trung ở Bắc Trà My sẽ hạn chế hoặc tạm dừng tổ chức để sẻ chia, hướng về vùng thiệt hại bão lũ ở miền Bắc. Ảnh: VĂN BÌNH

“Trước những thiệt hại nặng nề chưa từng thấy do bão lũ tại các tỉnh phía Bắc, trung thu năm nay, nhà trường không tổ chức như kế hoạch mà để kinh khí đó đóng góp cho đồng bào các tỉnh phía Bắc. Riêng đối với lớp mình, xin ý kiến phụ huynh chỉ tổ chức nhẹ cho các em tại lớp, chia sẻ thông tin để học sinh hiểu và đồng cảm với nỗi mất mát của các bạn và các em ở các tỉnh phía Bắc…”.

Đây là tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm tại một trường học ở thị trấn Trà My trên nhóm Zalo phụ huynh và được đông đảo phụ huynh tán thành.

Theo một cán bộ quản lý của đơn vị trường học trên, thứ Hai đầu tuần này 16/9 (nhằm ngày 14 tháng 8 năm Giáp Thìn), trong tiết chào cờ, trường phát động viên chức và học sinh toàn trường trên tinh thần tự nguyện đóng góp ủng hộ khắc phục thiệt hại bão lũ tại các tỉnh phía Bắc.

Qua đó giáo dục các em biết yêu thương chia sẻ những khó khăn của các bạn học sinh và đồng bào vùng thiệt hại, giáo dục các em có những hành động tử tế, thiện nguyện, trách nhiệm vì cộng đồng.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Trà Sơn), thầy Trần Bảo Tú - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, năm nay, trường không tổ chức trung thu quy mô vui hội, phá cổ dưới trăng như thường lệ.

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Trà Sơn) tổ chức Tết Trung thu với chủ đề “Trung thu yêu thương – Hướng về miền Bắc” gây quỹ ủng hộ được hơn 5,4 triệu đồng. Ảnh: VĂN BÌNH

Thay vào đó, tổ chức với chủ đề “Trung thu yêu thương – Hướng về miền Bắc”, chủ yếu tưởng niệm, thông tin để học sinh, phụ huynh, cán bộ giáo viên nắm bắt về thiệt hại bão lũ, phát động ủng hộ sẻ chia. Qua phát động đợt 1, đã gây quỹ được hơn 5,4 triệu đồng cùng một số vở, bút… và đang tổ chức vận động đợt 2.

Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) Nước Oa (Bắc Trà My), Phó Hiệu trưởng nhà trường - bà Hồ Thị Hiến cho hay, trung thu lần này được tổ chức gói gọn và phát động hướng về học sinh, thầy cô giáo và nhân dân vùng thiệt hại thiên tai.

Theo em Hồ Thị Thảo My (học sinh lớp 9, người Cadong đến từ xã Trà Bui), Tết Trung thu thì khi học ở xã hay về học nội trú tại huyện đều được thầy cô, bạn bè tổ chức đông vui. Mấy năm trước, ở Trà Bui quê em hay bị thiệt hại do thiên tai và em luôn ghi nhớ, biết ơn bởi nhận được nhiều sẻ chia giúp đỡ từ cộng đồng.

Nhiều trường học ở Bắc Trà My tổ chức Tết Trung thu năm nay chủ yếu tưởng niệm, sẻ chia, vận động gây quỹ giúp đỡ vùng thiệt thiên tai ở phía Bắc. Ảnh: VĂN BÌNH

“Tết Trung thu thì năm nào cũng đến. Còn trong thời điểm trung thu năm này, bản thân em và bạn bè, thầy cô trong trường rất xót thương với nỗi đau, thiệt hại quá sức tưởng tượng vì mưa lũ, sạt núi ở ngoài Bắc. Em cùng các bạn dành ít tiền, vở tiết kiệm được để góp quỹ. Cũng chẳng đáng giá chi nhưng đó là tấm lòng thành thật để sẻ chia hướng về miền Bắc trong lúc hoạn nạn” - Thảo My thổ lộ.

Huyện Bắc Trà My hiện có 41 đơn vị trường học, hơn 11.600 học sinh. Ông Nguyễn Thanh Tú - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bắc Trà My chia sẻ, trước những thiệt hại quá lớn ở các tỉnh phía Bắc, nhiều lãnh đạo các đơn vị trường học ở Bắc Trà My đã kết nối xin ý kiến tạm dừng hoặc giảm quy mô tổ chức Tết Trung thu lần này, tập trung tổ chức các hoạt động hướng về vùng thiệt hại.

“Phòng GD-ĐT không ban hành văn bản chỉ đạo hay định hướng; song, việc chủ động không tổ chức vui, hội trong dịp trung thu mà tổ chức với mục đích sẻ chia với những mất mát ở vùng thiệt hại là hoạt động thiết thực và phù hợp, có tính nhân văn, giáo dục. Nhiều trường tổ chức đồng loạt hoạt động này trong tiết chào cờ đầu tuần vào sáng ngày 16/9” - ông Tú cho biết.