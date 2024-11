Du lịch ‏Đà Nẵng đón gần 9,3 triệu lượt khách lưu trú trong 10 tháng năm 2024‏ ‏(QNO) - Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, tổng lượng khách phục vụ tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố trong tháng 10/2024 ước đạt hơn 751 nghìn lượt, giảm 11,6% so với tháng trước nhưng tăng 36% so với cùng kỳ năm 2023.‏

Đoàn khách Ấn Độ check-in tại Sun World Ba Na Hills. Ảnh: QUẾ LÂM



‏Tính chung 10 tháng năm 2024, tổng lượng khách cơ sở lưu trú Đà Nẵng phục vụ xấp xỉ 9,3 triệu lượt, tăng gần 32% so với cùng kỳ năm 2023, vượt mục tiêu năm 2024 (8,4 triệu lượt khách). Trong đó, khách quốc tế đạt gần 3,5 triệu lượt, tăng 31,2%; khách trong nước đạt 5,8 triệu lượt, tăng 32%.‏

Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 10 tháng qua đạt hơn 22.561 tỷ đồng, chiếm gần 20% tổng mức và tăng gần 22% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu lưu trú đạt 8.451 tỷ đồng, tăng 31,5%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 14.111 tỷ đồng, tăng 16,5%.‏

‏Số lượng du khách theo tour do các đơn vị lữ hành Đà Nẵng phục vụ 10 tháng đạt hơn 1,2 triệu lượt, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó khách quốc tế tăng 40% và khách trong nước giảm 2%. Doanh thu dịch vụ lữ hành đạt hơn 6.226 tỷ đồng, chiếm 5,4 tổng mức và tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2023.‏