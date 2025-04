Quy hoạch - Đầu tư Đà Nẵng hấp dẫn vốn đầu tư Trong quý I/2025, TP.Đà Nẵng tập trung đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ bản, khai thác tối đa vốn đầu tư công để thu hút vốn đầu tư xã hội, bứt phá tăng trưởng kinh tế 11,36%, dẫn đầu 6 thành phố trực thuộc Trung ương và các tỉnh miền Trung.

Khu công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng được các doanh nghiệp thuê kín tổng diện tích 21.000m2, kỳ vọng thành hạt nhân tăng trưởng mới của Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN LAN



Đòn bẩy tăng trưởng

TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng 19 công trình, đồng thời khởi công 23 công trình trong năm 2025. Ngay đầu năm, các biện pháp cụ thể được triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn. Đồng thời, khẩn trương phê duyệt vốn trung hạn 2021 - 2025 chưa phân bổ; kế hoạch đầu tư công trung hạn và danh mục các dự án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030...

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong quý I/2025 đạt 9.773 tỷ đồng, tăng 43,3% so cùng kỳ năm 2024. Trong đó, vốn đầu tư nhà nước đạt 2.352 tỷ đồng, chiếm 24,1% tổng vốn đầu tư. Riêng vốn đầu tư nhà nước do địa phương quản lý đạt 1.568 tỷ đồng, tăng 39,3% so cùng kỳ 2024, đạt 18,3% kế hoạch 2025.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng và Tập đoàn FPT Complex thực hiện nghi thức đưa vào hoạt động phân khu 3 văn phòng làm việc FPT Complex Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN LAN

Tiêu biểu, dự án Đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu - phần cơ sở hạ tầng dùng chung có tổng mức đầu tư 3.426 tỷ đồng (vốn trung ương 2.995 tỷ đồng, còn lại vốn ngân sách TP.Đà Nẵng). Năm 2025, vốn trung ương phân bổ 1.291 tỷ đồng. Dự án khởi công đến nay đạt 2.665 tỷ đồng ( 77,5% tổng vốn); dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Kề đó, dự án Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu đang khẩn trương thi công để kêu gọi nhà đầu tư triển khai đầu tư Cảng quốc tế Liên Chiểu. Dự án có tổng mức đầu tư 1.203 tỷ đồng, đến nay khối lượng đã đạt 525 tỷ đồng (gần 44%).

Theo Cục thống kê Đà Nẵng, quý I/2025 vốn đầu tư ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 5.877 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng vốn đầu tư, tăng 44,5% so cùng kỳ 2024. Trong đó vốn của tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 4.867 tỷ đồng (tăng 53,8%); vốn đầu tư của dân cư đạt 1.011 tỷ đồng (tăng 12%).

Ngày 2/1/ 2025, Tập đoàn FPT (FPT) đưa vào hoạt động phân khu 3 của khu phức hợp văn phòng FPT Complex Đà Nẵng, đáp ứng không gian làm việc cho 10.000 nhân sự mảng công nghệ thông tin (CNTT), kết nối toàn cầu. Đây là Khu CNTT tập trung đầu tiên được đầu tư bằng vốn FPT với tổng trị giá 1.395 tỷ đồng, hơn 5,9ha tại quận Ngũ Hành Sơn, với 8.000 nhân sự CNTT, đóng góp 69% tổng kim ngạch xuất khẩu phần mềm Đà Nẵng và nộp ngân sách thành phố hơn 326 tỷ đồng năm 2024.

FPT Complex Đà Nẵng là khu công nghệ thông tin tập trung đầu tiên được đầu tư bằng vốn doanh nghiệp FPT với tổng trị giá 1.395 tỷ đồng tại quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: XUÂN LAN

Ngày 27/3/2025, FPT khai trương Trung tâm R&D về công nghệ cao và chip bán dẫn tại Khu công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng, với diện tích 3.000m2. FPT là đơn vị “mở hàng” vận hành tại Khu công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng và tổng diện tích 21.000m2 này đã nhanh chóng được các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế thuê kín, kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái công nghệ mới, tạo nền tảng, động lực mới cho TP.Đà Nẵng vươn mình hội nhập quốc tế.

Ấn tượng là dự án Nobu Residence Danang tại ngã 3 Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp, mặt hướng biển Mỹ Khê. Khi hoàn thành, tòa nhà 43 tầng cao 186m này sẽ trở thành biểu tượng mới của TP.Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư 3.687 tỷ đồng, tiến độ đạt 31%. Hay dự án New Town (trước đây là Sân Golf VinaCapital) với tổng vốn đầu tư 4.889 tỷ đồng cũng hoàn thành 39,6%.

Thu hút đầu tư

Trong quý I/2025, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Đà Nẵng đạt 1.544 tỷ đồng, chiếm 15,8% tổng vốn đầu tư, tăng 80,5% so cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng vượt bậc này chứng tỏ các biện pháp của TP.Đà Nẵng về cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp FDI bắt đầu có hiệu quả. Một số dự án lớn như: Nhà máy điện tử Foxlink Đà Nẵng; Khu du lịch Mikazuki spa & hotel resort (giai đoạn 2); Khu nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp ven biển Nam Phát...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng gặp gỡ đối thoại các nhà đầu tư nước ngoài vào Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN LAN



Đặc biệt, quý I/ 2025 Đà Nẵng đã thu hút 6 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 14.655 tỷ đồng (tăng gấp 4,3 lần so cùng kỳ 2024) và gần 40 triệu USD vốn FDI. Trong đó, hơn 8.240 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 1,7 triệu USD vốn FDI đầu tư vào các dự án ngoài các khu công nghiệp; 6.395 tỷ đồng vốn trong nước và hơn 32 triệu USD vốn FDI đầu tư vào các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu CNTT tập trung của Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng cho rằng, những năm qua, với sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sự ủng hộ của các các cơ quan trung ương, nhà đầu và doanh nghiệp, TP.Đà Nẵng đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội.

“Thời gian tới, để phát huy tiềm năng, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đồng thời khắc phục khó khăn, hạn chế, TP.Đà Nẵng tập trung thực hiện định hướng chiến lược để xây dựng, phát triển nhanh và bứt phá hơn trong giai đoạn mới. Qua đó góp phần cùng với đất nước vững bước tiến vào vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh” - ông Nguyễn Văn Quảng chia sẻ.