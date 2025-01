Đà Nẵng thu hút các thị trường du lịch quốc tế trọng điểm và tiềm năng

Trong đó, đoàn famtrip gồm 25 đại diện của các hãng lữ hành tại Philippines tham gia khảo sát các tuyến điểm du lịch tại thành phố Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam).

Đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch xúc tiến phát triển đường bay trực tiếp từ Manila (Philipines) – Đà Nẵng do hãng Cebu Pacific Air khai thác với tần suất 7 chuyến/tuần và đường bay thuê chuyến do hãng Royal Air khai thác với tần suất 4 ngày 1 chuyến.

Trong khi đó, đoàn famtrip lữ hành CIS (Cộng đồng các quốc gia độc lập) gồm 6 đại diện các công ty lữ hành tại Kazakhstan và Uzbekistan tham quan, khảo sát tại Đà Nẵng, góp phần đưa hình ảnh và điểm đến Đà Nẵng đến gần hơn với du khách tại các quốc gia trong Cộng đồng các quốc gia độc lập.

Đồng thời, chuyến khảo sát mang đến cơ hội thúc đẩy việc trao đổi, hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng và các công ty lữ hành từ từ Kazakhstan và Uzbekistan, chuẩn bị cho các chuyến bay từ Astana và Almaty đến Đà Nẵng, dự kiến vào cuối tháng 3/2025.

Trong năm 2024, Đà Nẵng đã đón tiếp 10,9 triệu lượt khách lưu trú (tăng trưởng 32,8% so với năm trước). Đặc biệt, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng đạt mức cao kỷ lục, với hơn 4,1 triệu lượt, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Philippines là một trong những thị trường quan trọng, với 80 nghìn lượt khách đến Đà Nẵng trong năm qua, tăng gấp 8 lần so với năm 2023.

Trong khi đó, với nền kinh tế phát triển ổn định, nhu cầu du lịch ngày càng tăng cao, thị trường du lịch từ các quốc gia trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) cũng là một trong những thị trường hết sức tiềm năng, đặc biệt đối với những điểm đến mới lạ và đa dạng như thành phố Đà Nẵng.