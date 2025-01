Du lịch ‏Du lịch Đà Nẵng kỳ vọng thu hút gần 12 triệu lượt khách năm 2025‏ ‏(QNO) - Dịp Tết Dương lịch 2025, TP.Đà Nẵng đón gần 3.000 du khách “xông đất” bằng đường hàng không, đường biển và kỳ vọng sẽ thu hút gần 12 triệu lượt khách trong năm nay.‏

Đón khách “xông đất” ngày Tết Dương lịch 2025 tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN LAN



‏Trong ngày đầu năm 2025, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đón 125 chuyến bay “xông đất”, trong đó có 57 chuyến bay quốc tế. Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2025 (từ 23/12/2024 đến 1/1/2025), Đà Nẵng đón 1.062 chuyến bay nội địa và quốc tế (tăng 9%) với hơn 201 nghìn lượt khách, tăng gần 19% so cùng kỳ năm 2024.‏

‏Chương trình chào đón năm mới tại ga đến quốc nội và quốc tế của sân bay Đà Nẵng không chỉ mang đến những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc mà còn gửi tặng du khách thiệp chúc mừng năm mới, kèm nhiều phần quà như: hơn 1.000 voucher từ các điểm đến nổi bật: Danang Downtown (Công viên châu Á), Sun World Bà Nà Hills, chương trình “Áo dài show”, Công viên Suối khoáng nóng Thần Tài…‏

Đà Nẵng chào đón khách trên tàu Noordam tại Cảng Tiên Sa dịp Tết Dương lịch 2025. Ảnh: XUÂN LAN



Tại Cảng Tiên Sa, gần 2.000 du khách quốc tịch Âu, Mỹ trên du thuyền Noordam - một trong 4 tàu thuộc dòng Vista Class của Holland American Line đã cập bến “mở hàng” thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng. Xuất phát từ Singapore, tàu Noordam đi qua Thái Lan, Campuchia trước khi đến Việt Nam.

Tại Đà Nẵng, du khách sẽ dành hai ngày tham quan những điểm đến nổi tiếng như: Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng (Sơn Trà), chợ Hàn, biển Mỹ Khê và khám phá thành phố bằng xích lô.‏

‏Theo báo cáo của Cục Thống kê Đà Nẵng, năm 2024 khu vực dịch vụ của Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ, là một trụ đỡ vững chắc cho kinh tế thành phố, tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất qua các năm: năm 2021 chiếm 66%, năm 2023 chiếm 70,52% và năm 2024 chiếm 71,14%.‏

Bạn trẻ Hàn Quốc thích thú check-in Cầu Vàng trên đỉnh Bà Nà Hills. Ảnh: XUÂN LAN

Tổng lượt khách do cơ sở lưu trú Đà Nẵng phục vụ năm 2024 ước đạt 10,9 triệu lượt, tăng 32,4% so với năm 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 4,1 triệu lượt (tăng hơn 35%); khách trong nước đạt 6,7 triệu lượt (tăng gần 31%). Tổng doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt hơn 31 nghìn tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm 2023.‏

‏Bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng chia sẻ, kết quả nổi bật năm qua và những tín hiệu tích cực đầu năm 2025 mang đến kỳ vọng lớn cho ngành du lịch Đà Nẵng, với mục tiêu thu hút hơn 11,9 triệu lượt khách, tăng 10% so với năm 2024, bằng 149% so với năm 2019. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 4,8 triệu lượt; khách trong nước ước đạt hơn 7,1 triệu lượt.‏