Xã hội Địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng có 511 doanh nghiệp, đơn vị nợ bảo hiểm xã hội hơn 150 tỷ đồng Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) khu vực 22, địa bàn Quảng Nam - Đà Nẵng có 511 đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) với tổng số tiền hơn 150 tỷ đồng, làm ảnh hưởng quyền lợi của hàng nghìn người lao động.

Công ty TNHH May Minh Hoàng II nợ bảo hiểm xã hội khiến quyền lợi của hàng trăm lao động bị ảnh hưởng khiến họ phải đình công. Ảnh: DIỄM LỆ

Đây là số liệu được BHXH khu vực 22 thống kê tính đến hết tháng 5/2025. Trong số 511 đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT thì TP.Đà Nẵng có 332 doanh nghiệp với tổng số tiền chậm đóng hơn 91 tỷ đồng; tỉnh Quảng Nam có 179 doanh nghiệp với tổng số tiền chậm đóng hơn 59 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp chậm đóng thời gian dài và số tiền lớn, như Công ty TNHH May Minh Hoàng II (thị xã Điện Bàn) chậm đóng gần 10,3 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn ROYAL CAPITAL (TP.Hội An) chậm đóng hơn 8,6 tỷ đồng; Công ty CP Khách sạn Wafaifo Quảng Nam (TP.Hội An) chậm đóng hơn 2,9 tỷ đồng; Công ty CP Đất Quảng (huyện Đại Lộc) chậm đóng hơn 1,9 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng Hồng Trí Việt (quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) chậm đóng gần 990 triệu đồng…

Cơ quan BHXH khu vực XXII và các cơ quan chức năng trên địa bàn Đà Nẵng - Quảng Nam áp dụng nhiều chế tài xử phạt, thậm chí chuyển qua cơ quan công an để xử lý.