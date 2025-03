Du lịch Đà Nẵng tổ chức 2 chương trình đặc biệt kích cầu du lịch năm 2025 (QNO) - Chiều 4/3, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức công bố triển khai chương trình kích cầu và thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2025 với chủ đề “Tận hưởng Đà Nẵng 2025 – Đa trải nghiệm”.

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại chương trình. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo đó, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ tổ chức 2 chương trình kích cầu du lịch đặc biệt thu hút khách đến Đà Nẵng trong năm 2025.

Trong đó, chương trình “Tận hưởng Đà Nẵng – Đa trải nghiệm” gồm các ưu đãi dịch vụ, quà tặng phục vụ tất cả các thị trường khách du lịch được triển khai trong năm 2025 với 3 chiến dịch.

Cụ thể, chiến dịch Chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (áp dụng từ ngày 15/3 - 15/4/2025); Chiến dịch mừng Quốc khánh 2/9 (áp dụng từ ngày 30/8 - 31/10/2025) và Chiến dịch đón Giáng sinh - Chào năm mới 2026 (áp dụng từ ngày 1/12/2025 - 1/1/2026).

Chương trình thứ hai là “Tôi yêu Đà Nẵng - I LOVE Đà Nẵng” với các quà tặng, ưu đãi thu hút khách quốc tế quay lại Đà Nẵng từ năm 2020.

Tham gia kích cầu, 200 đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch với hơn 30.000 voucher quà tặng ưu đãi miễn phí hoặc giảm giá từ 20 - 50% của các khu điểm du lịch, show diễn, cơ sở lưu trú, vận chuyển, cơ sở ăn uống… trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Một số ưu đãi đáng chú ý ở loại hình vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng được công bố tại chương trình như: Ưu đãi đặc biệt của Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills áp dụng cho người dân Quảng Nam, Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên với giá vé vào cổng chỉ 350 nghìn đồng/người lớn; Da Nang Downtown áp dụng cho vé All in One trải nghiệm các trò chơi hấp dẫn chỉ 125 nghìn đồng/người lớn từ ngày 10/3 - 15/4/2025.

Trải nghiệm dịch vụ tại Công viên nước Mikazuki 365 - thiên đường giải trí nước ấm đậm chất Nhật Bản với giá chỉ từ 245 nghìn đồng/người lớn và 130 nghìn đồng/trẻ em với nhiều hoạt động thú vị áp dụng đến ngày 31/3/2025.

Các gói combo tận hưởng Bà Nà bao gồm: 2 đêm khách sạn từ 3 sao/4 sao/5 sao và vé cáp treo Bà Nà không bao gồm vận chuyển với giá từ 990 nghìn đồng/1.190.000 đồng/1.790.000 đồng/1 khách kèm các voucher quà tặng như show diễn, lưu trú, ăn uống... khi mua combo áp dụng cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên từ 15/3 - 15/4/2025.

Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills áp dụng ưu đãi đặc biệt cho người dân Quảng Nam, Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên từ ngày 10/3 - 15/4/2025. Ảnh: Bà Nà Hills

Combo khám phá Danang Downtown gồm 2 đêm khách sạn từ 3 sao/4 sao/5 sao và vé trải nghiệm tất cả trò chơi tại Danang Downtown không bao gồm vận chuyển với giá 799 nghìn đồng/999 nghìn đồng/1.499.000 đồng/1 khách kèm các voucher quà tặng như show diễn, lưu trú, ăn uống... khi mua combo áp dụng cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên từ 15/3 - 15/4/2025.

Miễn phí các dịch vụ tắm nước ngọt, giữ xe tại các bãi biển trên địa bàn thành phố vào ngày 29/3/2025...