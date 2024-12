Bạn cần biết Đại Gia Phát - Trạm cân điện tử tiêu chuẩn quốc tế (PR) - Đại Gia Phát là trạm cân điện tử nói riêng và thiết bị cân nói chung với chất lượng tốt theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Đơn vị cung ứng các vật tư cho doanh nghiệp, đối tác với sự đa dạng hóa trong mẫu mã, chủng loại. Tất cả đều được nhập khẩu chính ngạch với khâu kiểm định gắt gao, cam kết lấy tính chuyên nghiệp đổi lấy niềm tin, sự hài lòng của mọi người.

Giới thiệu về Cân Điện Tử Đại Gia Phát

Cân điện tử Đại Gia Phát luôn là cái tên tiên phong trong ngành thiết bị, vật tư đo lường nước ta. Đơn vị mang cả thế giới cân điện tử quốc tế đến tay khách hàng một cách uy tín, tin cậy.

Cân Điện Tử Đại Gia Phát - Chất lượng vươn tầm quốc tế

Lịch sử hình thành và phát triển

Thời điểm ban đầu, Đại Gia Phát chỉ là một đơn vị chuyên gia công cơ khí cho những đơn vị kinh doanh cân vận tải. Năm 2016, công ty TNHH TM DV Cân Điện Tử Đại Gia Phát được ra đời với duy nhất một cổ đông kiêm nhà sáng lập. Khi này, doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại địa chỉ 3/111C Lê Thị Hà, Tân Xuân, Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh chỉ vẻn vẹn 10 nhân sự làm việc.

Đại Gia Phát xác định hướng phát triển nhất quán trong kinh doanh, đó là nhập khẩu chính ngạch và phân phối các dòng thiết bị cân đo điện tử cho thị trường Việt. Sự hoạch định rõ ràng trong đường lối xây dựng thương hiệu đã giúp công ty nhanh chóng vươn lên, triển khai thành công hệ thống phân phối cho nhiều đơn vị vận tải, cung ứng xe,...phủ rộng khắp ba miền Bắc - Trung - Nam của tổ quốc.

Tầm nhìn và sứ mệnh

Đại Gia Phát được sáng lập và phát triển với một tôn chỉ duy nhất từ trước tới nay là mang đến cho mọi người sự tin cậy và chất lượng trong các thiết bị cân đơn vị cung ứng. Doanh nghiệp với đội ngũ nhân viên đồng lòng, đồng sức nghiên cứu cũng như đem đến khách hàng các mẫu cân điện tử mới, tính năng ưu việt phục vụ đời sống lao động.

Các dòng sản phẩm nổi bật tại Đại Gia Phát

Hiện nay, Đại Gia Phát đã trở thành trạm cân điện tử nổi bật với sự đa dạng hoá sản phẩm cung ứng, lắp đặt đạt chuẩn quốc tế, đó là:

Đại Gia Phát luôn có mặt ở mọi công trình

●Trạm cân điện tử 20 tấn: Mô hình cân nhỏ dành cho những đơn vị chuyên xuất hàng hoá nhỏ với tần suất làm việc liên tục. Ngoài ra, những đơn vị sản xuất nội bộ, tái chế nguyên vật liệu, xưởng gỗ,...cũng thường đặt mua dòng cân này tại Đại Gia Phát.

●Cân điện tử 40 tấn: Sản phẩm có bàn cân nhỏ, gọn thường xuất hiện ở các đơn vị xe vận tải nhỏ, xử lý rác thải, logistics, xe lạnh,...với tần suất ra vào liên tục.

●Trạm cân điện tử 60 tấn: Đại Gia Phát phân phối sản phẩm cân trọng tải 60 tấn cho những doanh nghiệp vận tải xe tầm trung có khối lượng hàng hoá vận chuyển tầm 40 tấn. Các mẫu thiết bị có sự đa dạng về kết cấu trong kích thước bàn cân như 7*3m, 18*3m,...tối ưu hoá cho nhiều cơ sở chuyên chế biến, sản xuất như dăm gỗ, xi măng, than,...

●Cân điện tử 80 tấn: Dòng thiết bị đo lường phổ biến nhất được Đại Gia Phát cung ứng cho rất nhiều nhà thầu, nhà máy tại các khu công nghiệp, chế xuất. Lắp đặt trạm cân 80 tấn này đáp ứng được nhu cầu vận hàng và làm việc cho đa số các loại xe container, xe chở hàng tải trọng cao, xe bồn chứa dung tích lớn,...

●Cân điện tử 100 tấn - 120 tấn: Chuyên được dùng cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng, cầu cảng, cân hàng hóa nặng như đá, sắt vụn, phế liệu,...Do đặc thù công việc nên Đại Gia Phát khi tiến hành lắp đặt phải đảm bảo được thiết bị đáp ứng đủ tải trọng, tần suất làm việc cường độ cao và tính ổn định lâu dài, tối ưu hoá cho doanh nghiệp đối tác.

Điểm nổi bật của trạm cân điện tử Đại Gia Phát

Tự lực tự cường phát triển nhiều năm trong lĩnh vực nhập khẩu, cung ứng trạm cân đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam, công ty Đại Gia Phát chuyên cung cấp cho các đối tác những thiết bị cân đo lường đa dạng. Với xưởng gia công rộng rãi, trang thiết bị tối tân và đội ngũ nhân lực lành nghề, các sản phẩm của chúng tôi tự tin có mặt ở khắp các công trình, cơ sở sản xuất, khu tái chế,...một cách đầy tự hào.

Khách hàng có thể liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ tối đa với nhiều dòng thiết bị như cân điện từ 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 120 tấn ưu việt. Sàn cân được làm từ thép nhập khẩu chất lượng cao có thể chịu lực tốt với tải trọng lớn. Đồng thời tuổi thọ các sản phẩm do Đại Gia Phát lâu dài theo thời gian và cường độ làm việc giúp doanh nghiệp, nhà thầu tối ưu hoá chi phí.

Lợi ích khi chọn Đại Gia Phát làm đối tác

Dù bất kỳ tải trọng 20 - 40 - 60 - 80 - 100 - 120 tấn, thiết bị cân đo lường do Đại Gia Phát cung ứng đều được đến từ các tập đoàn lớn danh tiếng thế giới. Điển hình như AND Japan, CAS Korea, AMCELL USA,...với đầy đủ giấy tờ CO, CQ,...cùng khâu kiểm định đầu vào gắt gao.

Khách hàng đều cảm thấy hài lòng với cách làm việc của Đại Gia Phát

Cơ chế bảo hành dài hạn, tận tâm và chính xác tuyệt đối với giá thành hợp lý là cơ sở quan trọng giúp khách hàng an tâm tin tưởng sử dụng dịch vụ lắp đặt và cung ứng cân điện tử tại đây. Đồng thời, Đại Gia Phát tự tin thời gian lắp đặt nhanh nhất nước ta với chất lượng đạt chuẩn, hạn chế mọi chi phí phát sinh cho quý doanh nghiệp một cách tối ưu.

Cân điện tử Đại Gia Phát luôn cảm ơn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhà thầu đã chọn chúng tôi làm đơn vị đối tác. Khi có nhu cầu, quý khách hãy liên hệ với công ty để nhanh chóng được hỗ trợ, tư vấn và nhận đầy đủ giấy tờ về hồ sơ năng lực cùng bảng chào giá cạnh tranh và ưu đãi nhất cho hạng mục trạm cân điện tử, cân xe tải.

Thông tin liên hệ Đại Gia Phát:

●Địa Chỉ: 3/111C Lê Thị Hà, Tân Xuân, Hóc Môn, TpHCM

●Điện Thoại: 0902 547 426 - 0378 953 681

●MST: 0313930652

●Mail: sale.daigiaphat@gmail.com

●Website: https://candientudaigiaphat.com/