Bạn cần biết 550 du khách MICE tham quan phố cổ Hội An cùng DANAGO (PR) - Ngày 25/11, phố cổ Hội An chào đón 550 du khách thuộc công ty Detech Motor, doanh nghiệp sản xuất xe điện hàng đầu miền Bắc.

Chuyến đi là một phần của tour Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm do công ty lữ hành uy tín DANAGO tổ chức theo mô hình MICE.

Điểm nhấn đặc biệtlà sự kiện Hội nghị khách hàng hoành tráng được tổ chức tại Cung Hội nghị Ariyana, một trong những địa điểm hội nghị đẳng cấp nhất khu vực miền Trung.

Đoàn du khách tham quan Hội An cùng 14 hướng dẫn viên DANAGO.

550 du khách khám phá Phố cổ Hội An đầy phấn khởi

Hành trình khởi đầu với bữa trưa tại nhà hàng Âu Lạc Beach, nơi du khách thưởng thức những món ăn ngon trong không gian biển xanh yên bình, tạo cảm giác thư thái và tràn đầy năng lượng cho chuyến đi.

Điểm nhấn ngày đầu tiên chính là chuyến tham quan phố cổ Hội An – nơi lưu giữ trọn vẹn nét văn hóa và lịch sử đặc trưng của Việt Nam. Khi ánh chiều đã nhẹ nhàng buông xuống, đoàn khách Detech Motor di chuyển vào phố cổ Hội An dưới sự hướng dẫn của 14 hướng dẫn viên nhiều kinh nghiệm của DANAGO.

Phố Hội An hiện ra như một bức tranh vẽ tay, nhuốm màu thời gian, với những ngôi nhà mái ngói phủ kín rêu, những dãy nhà cổ nâu trầm lặng lẽ cùng những con đường lát đá đầy nét quyến rũ.

Một thành viên trong đoàn chia sẻ: “Tôi đã từng xem các hình ảnh về Phố Cổ Hội An trên mạng, nhưng không nghĩ ở ngoài đời nó lại đẹp đến vậy, cảnh vật xung quanh rất yên bình, thơ mộng”.

Điểm đến đầu tiên là chùa Cầu – cây cầu cổ đã trở thành biểu tượng gắn bó mật thiết với phố cổ Hội An. Được xây dựng từ thế kỷ XVII, cây cầu mang trong mình dấu ấn văn hóa của người Nhật và câu chuyện của một thương cảng giao thoa giữa nhiều nền văn hóa.

Tại đây, đoàn khách chăm chú lắng nghe hướng dẫn viên của DANAGO kể về lịch sử xây dựng, về kiến trúc độc đáo của cây cầu với mái che đặc trưng và những cột gỗ kiên cố đã đứng vững qua hàng trăm năm.

Hướng dẫn viên của DANAGO tận tình giới thiệu nét đẹp địa phương đến du khách.

Kết thúc buổi tham quan, đoàn khách lại tiếp tục hành trình ẩm thực đặc trưng của Hội An với bữa tối tại nhà hàng Làng Lụa, một địa điểm nổi tiếng kết hợp hài hòa giữa văn hóa và ẩm thực truyền thống. Không gian nhà hàng mang đậm nét kiến trúc xưa, với khung cảnh yên bình và những dãy đèn lồng lung linh, tạo nên bầu không khí ấm cúng và đầy thư thái.

Tại đây, đoàn khách được DANAGO phục vụ những món ăn dân dã nhưng đậm đà hương vị địa phương, khiến mọi người không ngớt trầm trồ. Đặc biệt, DANAGO còn đảm bảo tuyệt đối vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cho từng món ăn.

DANAGO – Đơn vị tổ chức tour du lịch miền Trung chuyên nghiệp, uy tín

Bên cạnh những thương hiệu lữ hành lớn có trụ sở tại Đà Nẵng như VINAGO, DANACAR, hay DNG Travel… DANAGO được du khách đánh giá rất cao nhờ khả năng tổ chức chuyên nghiệp và chất lượng vượt trội.

Với thế mạnh là đơn vị chuyên tổ chức các tour đoàn lớn, đặc biệt là các đoàn quy mô lớn, kết hợp du lịch hội nghị (MICE), Gala Dinner và teambuilding, DANAGO luôn là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp khi tìm kiếm sự kết hợp giữa du lịch và sự kiện.

Từ việc lên lịch trình, sắp xếp di chuyển, lựa chọn điểm đến đến việc thiết kế các hoạt động phù hợp, DANAGO đã mang đến cho đoàn khách những trải nghiệm mượt mà và thoải mái nhất.

Đặc biệt, sự tỉ mỉ trong việc sắp xếp từng chi tiết nhỏ của DANAGO đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách. Tổng Giám đốc DANAGO, ông Huỳnh Thanh Sơn, chia sẻ:“Chúng tôi luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu và tự hào khi có thể mang đến cho đoàn khách Detech Motor những trải nghiệm ý nghĩa. Phản hồi tích cực của khách là nguồn động lực to lớn để chúng tôi không ngừng hoàn thiện và phát triển dịch vụ”.

DANAGO không chỉ đảm bảo mọi hoạt động diễn ra đúng tiến độ và an toàn mà còn không ngừng cải tiến, tạo ra nhiều hoạt động phong phú để mang đến cho đoàn khách sự trải nghiệm mới mẻ.

Các bữa ăn do DANAGO chuẩn bị vừa hợp khẩu vị vừa đảm bảo vệ sinh.

Trong đó, việc đảm bảo an toàn thực phẩm là một yếu tố đặc biệt được chú trọng. Đội ngũ DANAGO luôn khảo sát kỹ lưỡng các địa điểm ăn uống, lựa chọn nhà hàng uy tín và đảm bảo chất lượng thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm mang lại bữa ăn ngon miệng và an toàn cho du khách.

Nhờ sự chuyên nghiệp và tầm nhìn xa, DANAGO đã nhanh chóng xử lý mọi tình huống phát sinh một cách linh hoạt và hiệu quả, giúp đoàn khách luôn cảm thấy an tâm và thoải mái.

Đặc biệt, DANAGO luôn chú trọng đến sự chu đáo và tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ để tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng. Trong chuyến du lịch của đoàn hơn 500 khách từ công ty Detech Motor, DANAGO đã chuẩn bị mũ, dù và nước uống cho mỗi khách, giúp họ cảm thấy dễ chịu và thoải mái ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên.

Với sự nhiệt tình và tận tâm, DANAGO đã khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực du lịch tổ chức sự kiện, trở thành lựa chọn tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn.

Đội ngũ xe du lịch hiện đại và hướng dẫn viên của DANAGO.

Tour Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm vừa qua của đoàn Detech Motor là một minh chứng rõ ràng về chất lượng và sự chuyên nghiệp của DANAGO. Trong năm 2025, DANAGO tiếp tục mở rộng quy mô tour du lịch với lượng khách từ 1.000-2.000 khách. Đặc biệt, mô hình du lịch MICE sẽ được chú trọng phát triển mạnh mẽ.

Sau thành công ấn tượng của đoàn MICE 550 khách vừa qua, DANAGO được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là công ty sự kiện Đà Nẵng hàng đầu về sự chuyên nghiệp và uy tín trong năm 2025. Công ty sẽ mở rộng quy mô các tour, nhận uỷ nhiệm tổ chức các sự kiện với số lượng từ 1.000-2.000 khách.

