ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ V (NHIỆM KỲ 2024 - 2029): Dấu ấn công tác đối ngoại nhân dân

Tại Quảng Nam, công tác đối ngoại được triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tốt. Riêng công tác đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), đã có gần 80 tổ chức, cá nhân nước ngoài đến hoạt động tại tỉnh Quảng Nam, trong đó Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp) đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với hơn 30 tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Tận tâm làm cầu nối

Ông Võ Đinh Anh Tuấn - Trưởng đại diện Tổ chức Children of Vietnam (COV) tại Việt Nam cho biết, COV đang triển khai hoạt động tại 5 tỉnh, thành phố, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Trong đó, Quảng Nam là địa bàn lớn nhất, gần như các hoạt động, chương trình của COV đều được triển khai tại tỉnh.

Riêng năm 2024, COV đã phối hợp với Liên hiệp và các đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai xây mới phòng học và hỗ trợ trang thiết bị cho điểm trường mẫu giáo thôn 5 (xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước); sửa chữa 1 điểm trường tiểu học tại xã Dang (Tây Giang); trao 150 suất học bổng, lắp đặt 6 hệ thống nước sạch và trao nhiều phần quà cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Tổng giá trị hợp tác đạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Theo ông Tuấn, có được sự hợp tác mạnh mẽ và hiệu quả, COV đánh giá cao vai trò cầu nối của Liên hiệp, nhất là trong việc hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính và những vấn đề tồn đọng, vướng mắc liên quan. Qua đó giúp quá trình phối hợp, triển khai chương trình, dự án diễn ra suôn sẻ, đạt tiến độ đề ra.

“Sự nhiệt tình, tận tâm của Liên hiệp trong hướng dẫn, hỗ trợ, kết nối giúp chúng tôi cảm thấy yên tâm khi triển khai hoạt động tại Quảng Nam. Đó là sợi dây gắn kết nhà tài trợ triển khai hợp tác tại địa phương lâu dài” - ông Tuấn chia sẻ.

Theo báo cáo, trong 5 năm qua, Liên hiệp đã xây dựng “Tủ dự án cơ hội” với hàng trăm dự án khả thi và đã trực tiếp vận động nhiều cá nhân, tổ chức PCPNN tài trợ hơn 120 chương trình, dự án, phi dự án cho Quảng Nam với tổng giá trị vận động gần 70 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Cảnh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp cho biết, đến nay, Liên hiệp đã thiết lập và duy trì quan hệ với hơn 30 tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ cho các chương trình, dự án, phi dự án trên địa bàn tỉnh.

Các chương trình, dự án, phi dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với người dân địa phương, đồng thời đã tác động tích cực trong việc làm thay đổi nhận thức, nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân trong vùng dự án.

“Trước những tác động của đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế, công tác vận động viện trợ dự báo nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, nhất là hai năm 2023 và 2024, Liên hiệp đã thu hút vốn viện trợ đạt chỉ tiêu đề ra.

Số lượng các chương trình, dự án, phi dự án nhiều, hiệu quả hơn và tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh như y tế, giáo dục, giảm nghèo bền vững, xây dựng nhà ở, giải quyết các vấn đề xã hội…” - ông Cảnh cho biết.

Chủ động, linh hoạt trong đối ngoại

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giao lưu nhân dân với các nước bị gián đoạn một thời gian dài. Tuy nhiên sau khi dịch được kiểm soát, các hoạt động giao lưu hữu nghị tiếp tục được triển khai và đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Trong nhiệm kỳ, Liên hiệp đã đón tiếp gần 160 đoàn khách quốc tế với gần 840 lượt khách nước ngoài đến thăm và làm việc. Các hoạt động diễn ra sôi nổi thông qua các sự kiện như năm đoàn kết hữu nghị, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, kỷ niệm quốc khánh các nước, giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Các chương trình diễn ra sôi nổi, tạo mối quan hệ gắn kết giữa Quảng Nam với các nước, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Trong 5 năm qua, Liên hiệp đã phối hợp với Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh tổ chức 4 đoàn công tác tình nguyện với hơn 100 lượt người sang tỉnh Sê Kông (Lào) hoạt động nhân đạo, từ thiện, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí. Tổng kinh phí vận động tài trợ thực hiện chương trình nhân đạo hơn 3,4 tỷ đồng.

Chương trình này được triển khai đã giúp cho hàng trăm người dân Lào có đôi mắt sáng trở lại, hàng ngàn người được khám, điều trị và cấp thuốc miễn phí, được chính quyền và người dân tỉnh Sê Kông đánh giá cao.

Ông Nguyễn Cảnh cho biết, công tác đối ngoại nhân dân có vai trò, vị trí quan trọng trong việc triển khai thực hiện đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Với tinh thần đó, trong 5 năm tới, Liên hiệp và các tổ chức thành viên sẽ triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với chủ đề xuyên suốt nhiệm kỳ “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng Quảng Nam phát triển”.

Theo đó, để triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân hiệu quả, bên cạnh làm tốt công tác tham mưu kế hoạch hàng năm, đội ngũ cán bộ của Liên hiệp cần phát huy kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn và ứng dụng chuyển đổi số vào công tác.

Qua đó nhằm tăng cường kết nối, quảng bá, giới thiệu hình ảnh Quảng Nam với đối tác, từ đó tranh thủ tối đa các chương trình, dự án khả thi cho người dân và các địa phương.

“Hoạt động của Liên hiệp cần bám sát nghị quyết, đường lối Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đặc biệt, trong điều kiện tinh gọn tổ chức, bộ máy theo chủ trương của Trung ương, Liên hiệp cần chủ động, linh hoạt và sáng tạo, đổi mới trong công tác để mang lại hiệu quả thiết thực” - ông Cảnh nói.

Nhiều tổ chức đã và đang gắn bó lâu dài với Liên hiệp, tài trợ nhiều chương trình, dự án, phi dự án hiệu quả trên địa bàn Quảng Nam như: Hội Ecole Sauvage (ES) - Pháp; Hội đồng hòa bình và hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Saitama (JVPF Saitama) - Nhật Bản; Hội Y tế Hàn Quốc vì hòa bình Việt Nam; Quỹ Hòa bình Hàn - Việt; Cục Giáo dục Suốt đời - Hàn Quốc; Quỹ Lotte Foundation.

Đồng thời bao gồm các tổ chức như: Korea Food For The Hungry International (KFHI) - Hàn Quốc; Nawauri - Hàn Quốc; Habitat For Humanity International tại Vietnam (HFHI-V); Thắp sáng Hy vọng trẻ thơ (CHIA) - Úc; Lifestart Foundation (LSF) - Úc; Children’s Education Foundation (CEF) - Úc; Sunflower Mission (SM) - Mỹ; Hearing and Beyond in Vietnam (HAB); Novelle Plannète (NP) - Thụy Sĩ; Saigon Children’s Charity CIO (SCC) - Anh; Medical Outreach of America (MOA); Children of Việt Nam (COV)...