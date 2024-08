Chính trị Ban liên lạc truyền thống Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào làm việc tại Quảng Nam về công tác đối ngoại nhân dân (QNO) - Sáng 20/8, Tỉnh ủy Quảng Nam làm việc với Ban liên lạc truyền thống Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào (cơ quan của Bộ Quốc phòng) về công tác đối ngoại nhân dân biên giới Việt Nam - Lào. Dự buổi làm việc có đồng chí Phan Thái Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tỉnh ủy Quảng Nam làm việc với Ban liên lạc truyền thống Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. Ảnh: H.Q

Báo cáo với đoàn công tác Ban liên lạc truyền thống Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Đại tá Nguyễn Văn Tâm - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, Quảng Nam có đường biên giới chung với nước bạn Lào dài hơn 157,4km qua 2 huyện Nam Giang và Tây Giang.

Ở khu vực biên giới, Quảng Nam có 14 xã (với 71 thôn) tiếp giáp với 7 khu (với 28 bản) của huyện Đắc Chưng và Kà Lừm (tỉnh Sê Kông, Lào); có 1 Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (thuộc huyện Nam Giang) và 1 cửa khẩu phụ Ch’Nooc (thuộc huyện Tây Giang). Dân cư trên biên giới đất liền chủ yếu là đồng bào các dân tộc Cơ Tu, Ve, Tà Riềng.

Dù sinh sống thưa thớt, đời sống còn nhiều khó khăn, song đồng bào dân tộc thiểu số hai bên biên giới luôn giữ mối quan hệ bang giao, bà con thân tộc, quan hệ hôn nhân từ nhiều đời nay. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển. Nhờ đó, những năm qua, tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới giữa tỉnh Quảng Nam và Sê Kông luôn ổn định, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững.

Quảng Nam vun đắp mối quan hệ hữu nghị hợp tác với tỉnh Chămpasak (Lào). Trong ảnh: Đoàn công tác HĐND tỉnh Chămpasak thăm, trồng cây lưu niệm tại Quảng Nam vào tháng 5/2024. Ảnh: H.Q

Quảng Nam hiện có quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Sê Kông và Chămpasak (Lào), nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng - an ninh. Về công tác đối ngoại nhân dân, các sở, ngành, hội đoàn thể, địa phương trong tỉnh đã kết nghĩa với các huyện khó khăn của tỉnh Sê Kông để tăng cường nguồn lực giúp đỡ tỉnh bạn.

Tổng viện trợ của Quảng Nam cho tỉnh Sê Kông giai đoạn 2016 - 2021 khoảng 101 tỷ đồng. Quảng Nam đã đề nghị Chính phủ bố trí kinh phí viện trợ giúp Lào xây dựng công trình Quốc môn Cửa khẩu Đắc Tà Oọc với tổng dự toán 38 tỷ đồng.

Đại biểu đề xuất giải pháp trong công tác đối ngoại nhân dân biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: H.Q

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Ban liên lạc truyền thống Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đánh giá những mặt tích cực và hạn chế trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp tình hình thực tiễn.