Quốc phòng - An ninh

Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân TP.Hội An

(QNO) - Chiều 7/6, tại hội trường Công an TP.Hội An diễn ra Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) TP.Hội An nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại tá Phạm Trường Dân - Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Quảng Nam đến dự.