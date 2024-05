Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Nam Trà My giai đoạn 2019 - 2024

Địa phương tuyển chọn, gọi 292 công dân nhập ngũ đúng quy trình, giao quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt; tuyển sinh quân sự kết quả trúng tuyển cao. Xây dựng lực lượng dự bị động viên theo phương châm “Vững mạnh hùng hậu”; đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật chặt chẽ; sắp xếp biên chế quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 100% quân số.

Nam Trà My tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt loại giỏi. Lực lượng vũ trang huyện làm dân vận 21km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ 7 hộ nghèo số tiền 350 triệu đồng; khắc phục thiệt hại do sạt lở đất tại xã Trà Leng, Trà Vân với tổng số 896 ngày công; giúp nhân dân xây dựng 41 nhà tạm, 5 công trình vệ sinh; sơ tán 1.593 hộ/5.695 nhân khẩu đến nơi an toàn...

Lực lượng vũ trang huyện Nam Trà My tham gia cứu hộ cứu nạn tại xã Trà Leng năm 2020. Ảnh: MINH TRANG

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My được Bộ Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” năm 2019, 2020, 2021; danh hiệu đơn vị Quyết thắng năm 2022, 2023. Đảng bộ Quân sự huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.



Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng 1 tập thể, 1 cá nhân; UBND huyện Nam Trà My khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024.