Xã hội Đại Lộc chăm lo tết cho người nghèo (QNO) - Nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách, người nghèo, yếu thế trong xã hội có tết ấm áp, chính quyền huyện Đại Lộc cùng các ban ngành, đoàn thể tích cực triển khai nhiều hoạt động chăm lo hỗ trợ thiết thực, đảm bảo an sinh xã hội trước thềm xuân.

Mọi người, mọi nhà đều có tết

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các cấp hội phụ nữ huyện Đại Lộc đã triển khai hàng loạt chương trình như: trao quà tết, tổ chức “Phiên chợ tết 0 đồng”, “Vui xuân cùng mẹ”… nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ, trẻ em nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội có tết.

Thiết kế những suất ăn cho trẻ em vùng biên. Ảnh: THÙY LIÊN

Theo bà Nguyễn Thị Hiệp - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đại Lộc, nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ, trẻ em nghèo, đặc biệt khó khăn được đón tết vui xuân ấm áp, từ sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, người con của quê hương Đại Lộc, Hội LHPN huyện đã tổ chức chương trình "Xuân ấm áp - Tết yêu thương", qua đó trao 100 suất quà tết cho 46 phụ nữ nghèo. Hội cũng tổ chức hoạt động "Vui xuân cùng mẹ" trao quà cho 54 trẻ em mồ côi khó khăn.

Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa trao quà tết cho xã viên khó khăn. Ảnh: TRIÊU NHAN

UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo rất sớm Phòng LĐ-TB&XH huyện phối hợp với các xã, thị trấn tiến hành rà soát, nắm cụ thể từng hoàn cảnh để hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng. Đồng thời tập trung mọi nguồn lực, tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo tết cho người nghèo.

Triển khai kịp thời các chế độ, chính sách trợ cấp hàng tháng, nhất là chế độ quà tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và quà của Chủ tịch nước, của tỉnh. Với phương châm để “Mọi người, mọi nhà đều có tết”, từ nguồn ngân sách huyện, hàng trăm đối tượng chính sách, người có công được trao tặng quà tết với mỗi suất quà từ 500 nghìn đồng tới 1 triệu đồng...

Mang tết lên vùng biên

Dịp Tết Nguyên đán 2025, Hội LHPN các xã Đại Quang, Đại An, Đại Hưng của Đại Lộc đã có hành trình hướng về vùng biên cương Tây Giang, Nam Giang với nhiều hoạt động hỗ trợ ý nghĩa.

Từ tờ mờ sáng, trụ sở UBND xã Đại Hưng, đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ xã cùng Nhóm thiện nguyện Tâm Sáng đã có mặt vận chuyển hàng hóa, các phần quà cứu trợ lên xe hướng về thôn A Pát, xã A Vương (Tây Giang). Vượt qua chặng đường dài, với nhiều đoạn đường bị sình lầy do mưa lớn kéo dài, đoàn có mặt tại thôn A Pát vào buổi chiều.

Trong tích tắc, hàng trăm suất quà tết gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, gia vị… đã được đến tay các hộ gia đình khó khăn. Đồng thời, các tình nguyện viên cũng trao hàng chục thùng sữa, áo ấm, mũ tất, bánh kẹo, gấu bông… đến các em học sinh nghèo vùng biên với tổng nguồn vận động xã hội hóa 50 triệu đồng.

Mang tết ấm đến với mọi nhà. Ảnh: TRIÊU NHAN

Cầm suất quà tết trên tay, bà Bnước Thị Dưng (thôn A Pát) vui mừng: “Tôi được hỗ trợ thêm một phong bì tiền mặt cùng với gạo, mì tôm, đường, muối…. nên vui lắm. Tết này gia đình tôi không lo thiếu cái ăn rồi”.

Ngoài những phần quà, Hội LHPN xã Đại Hưng cùng Nhóm thiện nguyện Tâm Sáng còn tự tay nấu 300 suất ca ri bánh mì mời người dân thôn A Pát cùng thưởng thức.

Còn tại xã Mà Cooih (Đông Giang) và xã Cà Dy (Nam Giang), những phần quà ấm áp nghĩa tình do Hội LHPN các xã Đại Quang, Đại An tự tay chuẩn bị cũng đến với phụ nữ nghèo vùng biên. “Nhìn thấy bà con nghèo vùng biên nhận được quà để có một cái tết trọn vẹn hơn, chúng tôi rất vui vì đã góp một phần nhỏ vào công tác an sinh xã hội, giúp bà con vùng biên có tết ấm” - chị Huỳnh Thị Hoa - Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Quang chia sẻ.