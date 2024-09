Quốc phòng Đại Lộc hoàn thành diễn tập phòng thủ dân sự năm 2024 (QNO) - Ngày 10/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh ký Thông báo 123 đánh giá kết quả diễn tập phòng thủ dân sự huyện Đại Lộc năm 2024.

UBND tỉnh đánh giá cao kết quả tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự huyện Đại Lộc. Ảnh: L.D

Theo đó, sau khi có Chỉ thị số 11 của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện Đại Lộc tổ chức quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện

đầy đủ, đúng ý định, chuẩn bị tốt mọi mặt; quá trình tổ chức diễn tập thực hiện đúng phương châm “Thiết thực, hiệu quả, an toàn” và chấp hành nghiêm an ninh, an toàn tuyệt đối.

Từng chức danh trong khung diễn tập nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm và có nhiều nỗ lực, cố gắng trong quá trình thực hành diễn tập. Quá trình diễn tập, một số chức danh thể hiện tốt vai diễn, nhất là Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trưởng Công an huyện, Trưởng phòng NN&PTNT huyện.

Theo UBND tỉnh, thành công cuộc diễn tập đã nâng cao một bước về nhận thức trách nhiệm, trình độ lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, năng lực làm tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của các ban ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội huyện trong công tác phòng thủ dân sự, nhất là quan tâm đến nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hiện nay.

Đây là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chính quyền huyện Đại Lộc tiếp tục chỉ đạo bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, hệ thống văn kiện phòng thủ dân sự; tích cực xây dựng, củng cố, tăng cường các tiềm lực và nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, trình độ xử trí các tình huống trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của lực lượng vũ trang và các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện.

UBND tỉnh đánh giá cuộc diễn tập phòng thủ dân sự huyện Đại Lộc năm 2024 hoàn thành tốt (đạt 8,3 điểm).



Diễn tập vận hành cơ chế. Ảnh: L.D



Trước đó, để tổ chức cuộc diễn tập, huyện Đại Lộc huy động lực lượng, phương tiện số lượng lớn, với tổng quân số tham gia 540 người, bao gồm diễn tập vận hành cơ chế và thực binh cứu hộ, cứu

nạn; sử dụng 12 xe ô tô các loại, đào đắp hơn 10.000m3 đất đá.

Ngoài ra, triển khai xây dựng khu vực tham quan và mô hình tạo giả trong thực binh cứu hộ, cứu nạn; bố trí thiết bị, vật chất tại các khu vực diễn tập bảo đảm tốt..