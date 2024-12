Kinh tế Đại Lộc thông qua quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư dọc cầu An Bình (QNO) - HĐND huyện Đại Lộc vừa ban hành Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (1/500) khu dân cư dọc cầu An Bình tại xã Đại Minh và xã Đại Phong.

Theo đó, khu dân cư dọc cầu An Bình dự kiến có tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 5,7ha. Khu vực lập quy hoạch phía Đông giáp Trường Mầm non Đại Minh, chùa Phú An và đất nghĩa địa; phía Tây giáp đường quy hoạch 17,5m (đường dẫn cầu An Bình); phía Nam giáp đường giao thông nông thôn rộng 3m; phía Bắc giáp đường nối cầu Bình An.

Quy hoạch nhằm đầu tư xây dựng, hình thành một điểm dân cư mới có điều kiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, không gian kiến trúc hợp lý trong tổng thể quy hoạch chung của xã Đại Minh và xã Đại Phong, làm cơ sở để góp phần thúc đẩy phá triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Quy hoạch nhằm xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hiện hành, khớp nối đồng bộ giữa khu vực xây dựng mới và các khu vực lân cận. Địa điểm quy hoạch là khu vực trung tâm của vùng B Đại Lộc nói chung và của xã Đại Minh nói riêng, giáp ranh với các xã vùng A, thuận lợi cho việc giao thương, có tiềm năng phát triển thương mại - dịch vụ theo trục cầu An Bình.