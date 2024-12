Xã hội Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh: Nhiều điểm sáng (QNO) - Nhiều địa phương, đơn vị đã có hành động thiết thực để thực hiện quy định “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông”, góp phần đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh giữa tình hình mới.

Học sinh chưa đủ tuổi đã điều khiển xe máy đi học tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Ảnh: C.T

Điểm sáng cơ sở

Trước giờ vào lớp và sau khi tan học, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe đạp điện, xe máy có dung lích xi-lanh dưới 50cm3 (dưới 50 phân khối).

Ghi nhận thực tế, phụ huynh đưa đón con cũng nghiêm chỉnh chấp hành đội mũ bảo hiểm cho chính mình và con em. Thầy Phan Văn Chương - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm thẳng thắn nhìn nhận, trước đây vẫn có tình trạng học trò vi phạm pháp luật ATGT. Thế nên, đơn vị rất quan tâm tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật ATGT cho các em từ khi Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành Chỉ thị số 31, ngày 21/12/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Vì các thầy cô thấu hiểu, học sinh đâu chỉ cần học giỏi mà phải có nhân cách và tuân thủ pháp luật, hình thành “Văn hóa giao thông” ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

[VIDEO] - Giờ tan học ở Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm:

Hơn nữa, tai nạn giao thông liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của chính các em. Do đó, đầu năm học 2024 - 2025 này, trường đã mời cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam về tuyên truyền ATGT. Hay như ngày 7/12 vừa qua, trường phối hợp tổ chức tuyên truyền ATGT và phiên tòa giả định về “Hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông” để học sinh và phụ huynh nắm rõ hành vi như thế nào sẽ bị xử phạt, thậm chí bị xử lý hình sự.

Tại thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc), Trường THCS Nguyễn Trãi yêu cầu học sinh, phụ huynh ký cam kết không vi phạm ATGT; đưa nội dung này vào nội quy của trường. Không hề làm cho có, nhà trường phân công người kiểm tra, xử phạt học sinh đi xe đạp điện đến trường mà đầu không đội mũ bảo hiểm; hoặc đi xe máy dưới 50 phân khối. Trường còn phối hợp với công an làm việc với hộ dân lân cận không nhận trông giữ xe dưới 50 phân khối trở lên của học sinh. Nỗ lực trên của trường đã đánh động, làm chuyển biến nhận thức và hành động tuân thủ ATGT.

Nỗ lực của ngành chức năng

Cảnh sát giao thông Đại Lộc xử lý học sinh vi phạm ATGT, kể cả ban đêm. Ảnh: C.T

Quan điểm đã tuyên truyền thì tuyên truyền nhiều hơn nữa, đến lúc đã làm nhiều biện pháp mà học sinh vẫn vi phạm thì phải xử lý mạnh tay, kể cả hạ bậc hạnh kiểm được Công an huyện Đại Lộc và ngành giáo dục địa phương thống nhất. Sau khi mời Phòng GD-ĐT và các trường THPT trên địa bàn làm việc, ký cam kết, lãnh đạo Công an huyện còn trực tiếp đến từng trường THPT gặp hiệu trưởng để tiếp tục kiến nghị cần tăng cường giáo dục pháp luật ATGT cho học sinh.

Công an huyện Đại Lộc cũng đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền pháp luật ATGT, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh tiểu học, bậc THCS. Tại huyện Núi Thành, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện, công an các xã, thị trấn đã phối hợp với Phòng GD-ĐT, các trường tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT. Mô hình “Cổng trường ATGT” được duy trì, xây dựng mới 2 mô hình xung kích đảm bảo trật tự ATGT.

Công an cấp xã ở Núi Thành vào trường kiểm tra xe của học sinh. Ảnh: C.T

Công an huyện Núi Thành, công an cơ sở còn phối hợp kiểm tra tại nhà xe của trường nhằm phát hiện học sinh điều khiển xe máy khi không đảm bảo điều kiện theo quy định. Làm việc, yêu cầu các điểm trông giữ xe bên ngoài nhà trường cam kết không giữ xe phân khối lớn cho học sinh. Ngoài ra, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm soát, xử lý thanh thiếu niên, học sinh vi phạm, tích cực phối hợp với nhà trường, gia đình trong quản lý, giáo dục học sinh.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm ATGT cho các tầng lớp nhân dân nói chung, cho học sinh nói riêng. Đơn vị đã cử nhiều tổ công tác là những báo cáo viên có kinh nghiệm, cách truyền đạt lôi cuốn phối hợp tổ chức mỗi năm hàng trăm buổi tuyên truyền ATGT tại các trường học, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức về sự cần thiết phải tuân thủ quy tắc an toàn khi tham gia giao thông. Qua đây, phụ huynh càng thấy được trách nhiệm trong phối hợp cùng nhà trường, xã hội giáo dục cho con em.