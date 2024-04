Giao thông - Xây dựng Đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 14D (QNO) - Ngày 15/4/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã ký ban hành văn bản gửi Công an tỉnh, Sở GTVT, Cục Hải quan tỉnh, UBND huyện Nam Giang về tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ (QL) 14D.

Đường xấu, nhiều đoạn cong cua khiến phương tiện xe tải nặng lưu thông trên QL14D rất khó khăn. Ảnh: C.T

Sau khi xem xét đề nghị của Công an tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 1161 ngày 28/3/2024 và Báo cáo số 1253 ngày 11/4/2024 của Sở GTVT về đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên QL14D, UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Nam Giang tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị, địa phương liên quan giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số 1604 ngày 21/3/2023, số 2627 ngày 28/4/2023. Đặc biệt, tập trung xử lý hành vi vi phạm trên tuyến QL14D.

Cục Hải quan tỉnh tiếp tục triển khai việc kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải theo thẩm quyền và chỉ đạo của Bộ Tài chính tại các Công văn số 8307 ngày 23/6/2014 về việc phối hợp công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và số 07 ngày 3/1/2017 về việc thực hiện Chỉ thị số 32 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục duy trì công tác tuần tra kiểm soát trên QL4D nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Phối hợp, hỗ trợ lực lượng Thanh tra Sở GTVT trong việc dừng phương tiện để kiểm soát tải trọng xe.

Thanh tra Sở GTVT kiểm soát tải trọng phương tiện xe tải lưu thông trên QL14D vào ban đêm, đoạn qua xã Cà Dy (Nam Giang). Ảnh: C.T

Sở GTVT nâng cao chất lượng quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát, bổ sung biển chỉ dẫn, biển cảnh báo nguy hiểm, đường hỏng trên QL14B. Khẩn trương tổ chức sửa chữa hư hỏng bằng nguồn kinh phí quản lý, bảo trì, sửa chữa thường xuyên đã được bố trí. Tích cực phối hợp, làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam để tiếp tục bổ sung, bố trí kinh phí nhằm khắc phục, sửa chữa kịp thời các hư hỏng trên tuyến. Chủ động làm việc với các đơn vị chức năng thuộc Bộ GTVT để sớm triển khai thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo QL14D theo chỉ đạo của Chính phủ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở GTVT chỉ đạo lực lượng thanh tra chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh để kiểm soát tải trọng xe trên QL14D. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông (đấu nối trái phép, lấn chiếm hành lang, rà soát bổ sung biển báo…) theo đúng quy định.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện Nam Giang tích cực phối hợp, triển khai thực hiện. Trường hợp có phát sinh vướng mắc, kịp thời thông tin cho Sở GTVT để tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết.