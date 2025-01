Quốc phòng - An ninh Đảm bảo an toàn trên những cung đường (QNO) - Được giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14B với địa bàn khá rộng, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 2 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) đã có nhiều sáng kiến hữu ích, góp phần kiềm giảm tai nạn giao thông thời gian qua.

Cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 2 lắp đặt các bảng cảnh báo dọc tuyến đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Q.K

Vì an toàn cho những chuyến đi

Tuyến đường Hồ Chí Minh nối liền các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên với đặc thù nhiều đoạn đèo dốc, khúc cua nguy hiểm và thường xuyên bị hư hỏng. Đặc biệt vào mùa mưa, nhiều đoạn tuyến xuất hiện sương mù dày đặc, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thiếu tá Đồng Quang Khải - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2, chia sẻ đơn vị đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Phòng CSGT Công an Quảng Nam, triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Đơn vị chú trọng tuyên truyền, nhằm phòng ngừa, hạn chế tai nạn từ sớm, từ xa.

“Chúng tôi luôn duy trì tuần lưu, khép kín địa bàn, đặc biệt là trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán. CSGT đồng hành cùng nhiều tài xế, kịp thời tiếp nhận thông tin, từ đó tổng hợp, xây dựng các tờ rơi tuyên truyền về kỹ năng lái xe trong điều kiện thời tiết sương mù, đường đèo dốc, trơn trượt, các đoạn đường hư hỏng. Tờ rơi này được phát tận tay người tham gia giao thông, hướng dẫn họ cách giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và luôn bật đèn xe khi lái qua những khu vực nguy hiểm” - Thiếu tá Đồng Quang Khải cho hay.

CSGT túc trực, hỗ trợ tài xế khắc phục hư hỏng xe vào ban đêm trong quá trình tuần tra. Ảnh: Q.K

Trong quá trình tuần lưu ban đêm, phát hiện một số trường hợp xe bị hư hỏng, đậu đỗ ở đoạn đường tối tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 2 đã chuẩn bị sẵn đèn led cảnh báo có nam châm từ tính để tặng cho các tài xế.

Ngoài ra, các tổ tuần tra trong quá trình làm nhiệm vụ còn tặng thêm cho các tài xế các tấm dán phản quang để dán lên đuôi xe. Những sáng kiến đơn giản khá hữu dụng cho các tài xế khi lưu thông qua đường đèo dốc, đồi núi, xa khu dân cư.

“Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến các phương tiện gặp sự cố vào ban đêm, khi tầm nhìn hạn chế. Việc phát đèn tín hiệu và dán cảnh báo phản quang giúp cảnh báo các phương tiện khác và hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm” - Thiếu tá Khải nói thêm

Xử lý vi phạm với tinh thần nhân văn

Ngoài công tác tuyên truyền và biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, Đội CSGT số 2 cũng tập trung vào công tác tuyên truyền cho người dân sinh sống dọc tuyến đường Hồ Chí Minh.

Bảng tuyên truyền có thêm thông tin số điện thoại đường dây nóng Phòng CSGT để tiếp nhận phản ánh của người dân. Ảnh: T.C

Nhận định tập quán thả rông gia súc của đồng bào ở một số bản làng dọc tuyến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Phòng CSGT có văn bản đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, quán triệt người dân hạn chế tình trạng này.

Trong các chuyến tuần tra kiểm soát lẫn những buổi tuyên truyền tập trung, Đội CSGT số 2 luôn nhắc nhở họ bảo vệ gia súc và thực hiện các biện pháp bảo đảm hành lang an toàn giao thông trên tuyến. Cùng với tuyên truyền, việc tuần tra, xử lý vi phạm được duy trì nghiêm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Nhờ sự kiên quyết của CSGT, tình trạng vi phạm giao thông giảm mạnh, tai nạn giao thông được kéo giảm cả ba tiêu chí.

Một cán bộ CSGT của Đội CSGT số 2 chia sẻ, quá trình làm nhiệm vụ, CSGT phát hiện, xử lý một số trường hợp người dân vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm... “Phát hiện vi phạm thì chắc chắn phải xử lý theo quy định, đảm bảo tính công bằng, nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, một số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh rất khó khăn, không có tiền đóng phạt theo quy định. Sau khi tuyên truyền, giải thích, yêu cầu viết cam kết không tái phạm, chúng tôi vận động cán bộ chiến sĩ góp tiền để đóng phạt thay cho các trường hợp này, giúp họ hoàn thành nghĩa vụ với pháp luật” - cán bộ CSGT này chia sẻ.

Đội CSGT số 2 phát hiện, bàn giao tang vật một vụ vận chuyển xe máy không rõ nguồn gốc xuất xứ cho cơ quan chức năng xử lý. Ảnh: Q.K

Theo Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh, dù gặp một số khó khăn về biên chế, điều kiện làm việc, song cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 2 đã nỗ lực cao, phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường trọng điểm mà đơn vị phụ trách.

“Đội CSGT số 2 đã làm rất tốt trong công tác tuyên truyền và bảo đảm an toàn giao thông với nhiều cách làm sáng tạo. Những nỗ lực của đội trong công tác bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 14B góp phần giảm thiểu tai nạn và nâng cao ý thức tham gia giao thông cho người dân. Bằng việc kết hợp tuyên truyền, xử lý vi phạm với tinh thần nhân văn, đội đã thể hiện sự tận tâm, trách nhiệm với công việc và cộng đồng. Những nỗ lực này sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy, góp phần mang lại một môi trường giao thông an toàn, văn minh” - Thượng tá Phan Thanh Hồng chia sẻ.