Thương mại - Dịch vụ Đảm bảo cấp điện dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 (QNO) - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2024 là thời điểm dự báo nắng nóng gay gắt, một số nơi có dông lốc, mưa đá... Công ty Điện lực Quảng Nam triển khai phương án cấp điện liên tục, an toàn, đồng thời khuyến cáo mọi người, mọi nhà, cơ quan, đơn vị cần chú ý sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý và an toàn.

Công ty Điện lực Quảng Nam tích cực tuyên truyền đến học sinh và người dân về tiết kiệm điện, an toàn điện. Ảnh: Điện lực miền Trung

Công ty Điện lực Quảng Nam có kế hoạch không tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian nghỉ lễ (từ ngày 27/4 đến ngày 1/5/2024), trừ trường hợp xử lý sự cố. Công ty ưu tiên đảm bảo cấp điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, sự kiện văn hóa của các địa phương; tổ chức trực tăng cường đối với lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện, xử lý sự cố 24/24h.

Để cấp điện liên tục, an toàn dịp nghỉ lễ, thời gian qua, công ty tăng cường kiểm tra, xử lý các khiếm khuyết của lưới điện; phát quang đảm bảo an toàn hành lang tuyến. Đồng thời phối hợp với địa phương tuyên truyền đến người dân về an toàn điện, tiết kiệm điện. Không bắn pháo hoa, giấy kim tuyến, thả bóng bay, thả diều hoặc ném bất cứ vật gì lên đường dây điện, trạm điện… nhằm phòng tránh sự cố, gây gián đoạn cấp điện, vi phạm pháp luật.

Mọi người, mọi nhà chú ý sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý để tránh tiền điện tăng cao. Hạn chế sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn trong khung giờ cao điểm, nhất là vào giờ cao điểm trưa và tối. Không sử dụng cùng thời điểm các thiết bị điện có công suất lớn như máy điều hòa, máy bơm nước, máy giặt, bàn ủi, lò vi sóng... nhằm tránh quá tải gây mất điện, gây sự cố cháy nổ. Khi dùng máy điều hòa nên để nhiệt độ từ 26°C trở lên. Cần tận dụng ánh sáng, thông gió tự nhiên. Tắt ngay các thiết bị điện khi ra khỏi phòng hoặc khi không sử dụng.

Nếu thấy mất điện hoặc có nguy cơ mất an toàn điện, cần gọi ngay đến số tổng đài chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung 19001909 để được xử lý kịp thời.