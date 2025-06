Chính trị Đảm bảo hệ thống thông tin về thủ tục hành chính đi vào vận hành trơn tru từ 1/7 (QNO) – Chiều 27/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương nhằm rà soát tiến độ và kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số liên thông, đồng bộ để chuẩn bị cho việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp một cách thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn từ ngày 1/7.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để rà soát tiến độ và kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số liên thông. Ảnh: HỒ QUÂN

Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, cùng đại diện các sở, ngành như Sở KH-CN, Công an tỉnh và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

Nỗ lực hoàn thiện hệ thống

Báo cáo tại cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an cho biết hiện nay một số địa phương còn lúng túng trong việc lựa chọn nền tảng dùng chung. Các bộ thủ tục hành chính chuyển về địa phương chưa được cấu trúc lại quy trình trên môi trường điện tử. Một số nơi vẫn sử dụng văn bản theo mô hình chính quyền địa phương 3 cấp.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị các tập đoàn bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin tiếp tục phối hợp với Sở KH-CN các địa phương cấu trúc lại quy trình điện tử, hỗ trợ kỹ thuật vận hành ở cấp xã. UBND cấp tỉnh, thành phố sớm công khai địa chỉ mới để người dân, công chức dễ dàng thực hiện thủ tục, tránh tình trạng làm việc máy móc, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dự cuộc họp tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: HỒ QUÂN

Công an các địa phương được yêu cầu chỉ đạo lực lượng an ninh mạng phối hợp với Sở KH-CN rà soát hệ thống, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. UBND cấp xã thành lập các tổ công tác để hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo hệ thống dịch vụ công vận hành trơn tru từ ngày 1/7.

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong số 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, có 21 dịch vụ đã sẵn sàng triển khai toàn trình về dữ liệu; 4 dịch vụ còn lại đang được hoàn thiện để kịp thời vận hành theo lộ trình từ ngày 1/7. Bộ Công an đã làm việc với Bộ Tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để thống nhất phương án triển khai 4 dịch vụ công này.

Trong khi đó, Bộ KH-CN cho biết tiến độ triển khai hệ thống thông tin về thủ tục hành chính đang tăng dần qua từng ngày. Đến nay, đã có 17/34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố mới công bố thủ tục hành chính; 22/34 địa phương hoàn thành kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; 23/34 địa phương hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia.

Về hệ thống văn bản điều hành, có 30/34 địa phương đã định danh cơ quan; 21/34 địa phương đã cấp tài khoản cho cán bộ, công chức.

Đảm bảo vận hành chính thức từ 1/7

Sau khi lắng nghe ý kiến từ các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp công nghệ thông tin, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu việc hoàn thiện hệ thống thông tin về thủ tục hành chính phải triển khai đồng bộ, toàn diện đến tất cả cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Đồng thời, cần bám sát tiến độ, tổ chức thực hiện nhanh, hiệu quả trên cơ sở huy động tối đa mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao đổi với lãnh đạo huyện Duy Xuyên khi đến kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã Duy Xuyên mới. Ảnh: VINH ANH

UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu xây dựng, ban hành và công bố mã định danh điện tử cho các cơ quan, đơn vị; kịp thời công khai đầy đủ danh mục thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn; rà soát, điều chỉnh quy trình nội bộ và quy trình điện tử cho các thủ tục hành chính đã được phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền, đảm bảo triển khai thống nhất từ ngày 1/7.

Bên cạnh đó, cần rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến tổ chức thực hiện nhiệm vụ công vụ, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; quản lý, vận hành, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Về dữ liệu, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương hướng dẫn kịp thời việc số hóa hồ sơ, tài liệu theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/6. UBND các tỉnh, thành phố phải hoàn tất việc chuyển đổi, điều phối dữ liệu từ các hệ thống của tỉnh trước sáp nhập, đảm bảo dữ liệu đầy đủ, chính xác phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Các nền tảng, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hoạt động chỉ đạo, điều hành cũng phải được rà soát, hoàn thiện; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cần đảm bảo dữ liệu đồng bộ, quy trình điện tử thống nhất, kết nối đầy đủ với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, thuế, bảo hiểm… Việc chạy thử nghiệm sẽ bắt đầu từ 18h ngày 27/6 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.