Xây dựng Đảng Đảng ủy Đồn Biên phòng Tam Thanh phân công đảng viên giúp đỡ 70 hộ dân phát triển kinh tế (QNO) - Ngày 10 và 11/4, Đảng bộ Đồn Biên phòng Tam Thanh (TP.Tam Kỳ) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới”.

Đại biểu làm lễ chào cờ tại đại hội. Ảnh: HỒNG ANH

Dự đại hội có Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo đảng ủy các xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ), Tam Tiến, Tam Hòa (huyện Núi Thành).

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Đồn Biên phòng Tam Thanh phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồn Biên phòng Tam Thanh quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Đơn vị xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần tự giác, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh. Đơn vị đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia và các văn bản liên quan.

Đảng viên Đảng bộ Đồn Biên phòng Tam Thanh biểu quyết các nội dung tại đại hội. Ảnh: HỒNG ANH

Đồn Biên phòng Tam Thanh phối hợp với các xã Tam Thanh, Tam Tiến, Tam Hòa tổ chức tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”. Giới thiệu 10 đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ thôn; phân công 16 đảng viên phụ trách giúp đỡ 70 hộ dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự. Đơn vị nhận đỡ đầu 9 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”.

Ngoài ra, đơn vị duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình như: “Mỗi tuần một điều luật”, “Tổ 3 người”, “Ngôi nhà 100 đồng” và nhiều phong trào gắn kết quân - dân.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lãnh đạo các xã chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Đồn Biên phòng Tam Thanh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: HỒNG ANH

Đại hội đã thảo luận và thống nhất phương hướng nhiệm kỳ tới với các nhóm chỉ tiêu trọng tâm, trong đó xác định 3 khâu đột phá: Xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực, tiêu biểu; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; bảo vệ vững chắc đoạn biên giới phụ trách, đảm bảo tuyệt đối an toàn địa bàn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Đồn Biên phòng Tam Thanh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thiếu tá Nguyễn Minh Vương tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.