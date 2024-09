An ninh trật tự Đánh nhau từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, 8 đối tượng bị bắt (QNO) - Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau, gây mất trật tự công cộng.

Công an khởi tố nhóm đối tượng liên quan vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Đại diện Công an huyện Hiệp Đức cho hay vừa khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại thôn Ngọc Chánh, xã Bình Lâm (Hiệp Đức) vào ngày 9/5/2024.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Văn Tuấn (SN 2006), Nguyễn Văn Nam (SN 2007, cùng thôn Ngọc Chánh, xã Bình Lâm), Nguyễn Hữu Long (SN 2007, thôn Trung An, xã Tiên Hà, Tiên Phước), Nguyễn Văn Sỹ (SN 2008, thôn Cẩm Long, xã Tam Lộc, Phú Ninh), Nguyễn Tấn Đạt (SN 2006, thôn Xuân Điền, xã Tam Phước, Phú Ninh), Nguyễn Ngọc Toàn (SN 2006, thôn Tân Quý, xã Tam Vinh, Phú Ninh), Huỳnh Quang Khôi (SN 2006, khối phố An Trung, thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước), Huỳnh Văn Cường (SN 2006, thôn Tiên Tráng, xã Tiên Hà, Tiên Phước).

Công an cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đăng Phong (SN 2007, thôn Tiên Tráng), Lê Đức Mạnh (SN 2007, thôn Tài Thành, cùng xã Tiên Hà).

Theo thông tin từ công an, Đ.V.V.T. (SN 2008, thôn Phú Vinh, xã Tiên Hà) lập tài khoản Facebook "Cẩm Ly" để giả là nữ, nhắn tin trên mạng với Trần Văn Tuấn. Sau đó, T. lại đưa tài khoản Facebook này cho Nguyễn Hữu Long sử dụng.

Long và Tuấn nhắn tin, gọi điện trêu chọc nhau nên xảy ra mâu thuẫn. Qua tài khoản mạng xã hội, Tuấn hẹn Long đánh nhau tại khu vực hồ Việt An thuộc thôn Ngọc Chánh (xã Bình Lâm) vào tối ngày 9/5.

Khoảng 21 giờ ngày 9/5, nhóm của Trần Văn Tuấn chuẩn bị sẵn hung khí và gửi vị trí cho Long đến đánh nhau.

Long tập hợp một nhóm thanh niên gồm 13 người, chuẩn bị dùng dao, vỏ chai thủy tinh đi trên 5 xe máy đi từ xã Tiên Hà qua Bình Lâm tìm nhóm Tuấn. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, hai nhóm xảy ra hỗn chiến khiến 2 đối tượng bị thương tích.

Hiện Công an huyện Hiệp Đức tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.