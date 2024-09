Bạn cần biết Đầu tư định cư Bồ Đào Nha - Con đường nhanh chóng trở thành công dân Châu Âu (PR) - Thông qua chương trình Golden Visa nhà đầu tư có thể định cư tại Bồ Đào Nha nhanh chóng và dễ dàng bằng việc đầu tư vào bất động sản. Visa này cho phép nhà đầu tư và gia đình có có hội nhận thẻ cư trú dài hạn và hưởng những quyền lợi như công dân Bồ Đào Nha, có thể tự do di chuyển trong khối Liên Minh Châu Âu EU và khối Schengen mà không cần xin visa.

Điều kiện khi tham gia chương trình định cư Golden Visa Bồ Đào Nha

Để tham gia vào Golden Visa, mức đầu tư tối thiểu là 500.000 EUR vào một quỹ đủ điều kiện (quỹ tư nhân /quỹ đầu tư mạo hiểm), hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp tại Bồ Đào Nha và tạo ra tối thiểu 5 việc làm.

Điểm đặc biệt của chương trình này là không yêu cầu nhà đầu tư phải cư trú liên tục tại Bồ Đào Nha, mà chỉ cần duy trì khoảng thời gian lưu trú tối thiểu là 14 ngày/năm để giữ quyền lợi cư trú.

Quyền lợi khi sở hữu thẻ Golden Visa

Đặc quyền khi sở hữu Golden Visa là nhà đầu tư và gia đình sẽ được tự do di chuyển trong 26 quốc gia thuộc khu vực Schengen. Được hưởng những quyền lợi về xã hội (hệ thống y tế, giáo dục tiên tiến, cuộc sống an toàn, chất lượng) và quyền lợi về kinh tế, cơ hội phát triển kinh doanh tại Châu Âu. Và sẽ có cơ hội nhận thường trú nhân hay lên quốc tịch Bồ Đào Nha sau 5 năm.

Lợi ích vượt trội khi đầu tư định cư Bồ Đào Nha

Cơ hội phát triển kinh doanh

Bồ Đào Nha là một đất nước xinh đẹp với sự ổn định về kinh tế chính trị và những chính sách thuế ưu đãi, đặc biệt dành cho các doanh nhân và nhà đầu tư nước ngoài. Do đó thu hút rất nhiều nhà đầu tư trên khắp thế giới về nhiều lĩnh vực khác nhau như: bất động sản, công nghệ, du lịch hay khởi nghiệp,...

Tiềm năng lớn trong mảng bất động sản: So với các nước khác trong khu vực thì bất động sản tại Bồ Đào Nha đang trên đà phát triển mạnh và giá đang còn khá hợp lý. Những khu vực có tiềm năng phát triển và sinh lời cao như: Lisbon, Porto, và các khu vực ven biển nổi tiếng.

Hệ thống y tế giáo dục hàng đầu Châu Âu

Khi định cư tại Bồ Đào Nha, nhà đầu tư và cả gia đình sẽ được hưởng các quyền lợi về y tế giáo dục như một công dân tại đây. Với hệ thống y tế chất lượng cao, đạt chuẩn chất lượng Châu Âu và chi phí thấp, sẽ giúp cả gia đình được đảm bảo cuộc sống an toàn và khỏe mạnh.

Ngoài ra, Bồ Đào Nha cũng sở hữu hệ thống giáo dục đạt chuẩn quốc tế, với nhiều trường đại học danh tiếng và chương trình đào tạo tiên tiến. Từ đó mang đến cơ hội phát triển tri thức tốt nhất cho con cái nhà đầu tư.

Đảm bảo cuộc sống chất lượng cao và an toàn

Đất nước Bồ Đào Nha được đánh giá rất cao về mặt an ninh, với tỷ lệ tội phạm thấp nhất trong khu vực Châu Âu. Với hệ thống an ninh chặt chẽ, cuộc sống tại đây đảm bảo sự an tâm và yên bình cho các gia đình. Bên cạnh đó, con người Bồ Đào Nha vô cùng thân thiện và cởi mở, giúp anh/chị và gia đình dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống mới.

Ngoài ra, nơi đây nổi tiếng với chất lượng cuộc sống cao và chi phí sinh hoạt hợp lý cộng với khí hậu ấm áp quanh năm. Điều này giúp Bồ Đào Nha trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm một môi trường sống và nghỉ dưỡng tốt cho cả gia đình.

Cơ hội nhận quốc tịch Châu Âu

Chương trình Golden Visa đầu tư định cư Bồ Đào Nha giúp nhà đầu tư và gia đình 3 thế hệ (bố mẹ, vợ/chồng và con cái) có cơ hội sở hữu quốc tịch Châu Âu dễ dàng hơn bao giờ hết.

Khi duy trì việc đầu tư tối thiểu 5 năm tại Bồ Đào Nha, nhà đầu tư có thể nộp đơn xin lên quốc tịch và trở thành công dân Châu Âu thực thụ. Điều này không chỉ mang đến cho nhà đầu tư những quyền lợi về quyền công dân mà còn giúp cho cả gia đình, con cái tận hưởng những lợi ích về giáo dục, y tế, cơ hội phát triển nghề nghiệp và mở rộng kinh doanh tại Châu Âu.

Citizen Pathway - Đơn vị tư vấn đầu tư định cư Châu Âu uy tín, chuyên nghiệp

Định cư Bồ Đào Nha thông qua Golden Visa là con đường nhanh chóng và dễ dàng để sở hữu thẻ xanh Châu Âu. Tuy nhiên cũng sẽ có những khó khăn, thử thách nhất định trên con đường đó. Chính vì thế, Citizen Pathway ở đây để đồng hành và hỗ trợ quý vị - Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực định cư, hỗ trợ hàng trăm gia đình chinh phục ước mơ định cư Châu Âu thành công. Citizen Pathway luôn luôn sẵn sàng trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu, giúp con đường chinh phục ước mơ của quý anh/chị trở nên suôn sẻ, nhanh chóng và dễ dàng hơn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CITIZEN PATHWAY

WEBSITE: https://citizenpathway.org

TRỤ SỞ : Tầng 9, tòa nhà Waterfront, số 01 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

VPĐD: Lầu 16, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

HOTLINE: 093 1324 888

EMAIL: info@citizenpathway.org