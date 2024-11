Chính trị Đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người (QNO) - Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Quảng Nam vừa xây dựng Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người nhân kỷ niệm 76 năm ngày Nhân quyền thế giới (10/12/1948 - 10/12/2024).

Theo kế hoạch, thời gian cao điểm tuyên truyền từ ngày 1/11/2024 đến ngày 31/12/2024.

Cụ thể, từ ngày 1/11/2024 đến ngày 9/12/2024 tập trung tuyên truyền về quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước trong bảo đảm và thúc đẩy quyền con người. Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vấn đề quyền con người trong xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh”. Thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam, tỉnh Quảng Nam trên các lĩnh vực: dân sự, chính trị; kinh tế, văn hóa, xã hội; bảo vệ quyền của nhóm dễ bị tổn thương; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền của người dân tộc thiểu số; quyền tự do báo chí, ngôn luận, internet; quyền của người lao động; quyền của người chấp hành án phạt tù…

Trong ngày Nhân quyền thế giới (10/12/2024): tuyên truyền những kết quả đạt được của Việt Nam trong vai trò thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025; các chương trình, chính sách bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đảm bảo nhân quyền cho nhóm dễ bị tổn thương; các chủ trương, chính sách về bảo đảm quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; việc triển khai các mặt công tác nhằm giúp đỡ, bảo vệ nhóm yếu thế…

Sau thời điểm ngày Nhân quyền thế giới (từ ngày 11/12/2024 đến ngày 31/12/2024), tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV với những chủ trương liên quan đến thúc đẩy và bảo đảm quyền con người. Tiếp tục tuyên truyền, đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo, các đối tượng vi phạm pháp luật phía nước ngoài quan tâm, vấn đề “dân tộc bản địa”, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm về thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam, tỉnh Quảng Nam theo các nội dung tuyên truyền trọng tâm của kế hoạch.

Sở Ngoại vụ thông qua các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện hoạt động chống phá về dân chủ, nhân quyền của các đối tượng trong các cơ quan ngoại giao, tổ chức phi chính phủ, phóng viên, báo chí nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh lồng ghép, quảng bá thành tựu về bảo đảm quyền con người của tỉnh Quảng Nam trong hoạt động đối ngoại...