Giao thông - Xây dựng Đề xuất bổ sung cầu Duy Phước vào đường ven biển Võ Chí công (QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Văn bản số 4588 gửi Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh xem xét, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công); hạng mục bổ sung cầu Duy Phước (cầu Bà Ngân).

Cầu Bà Ngân là "nút thắt cổ chai" nhưng có rất đông phương tiện hỗn hợp qua lại. Ảnh: CÔNG TÚ

Dự án hoàn thiện đường ven biển 129 gồm có 2 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 là hoàn thiện đường ven biển 129 (địa phận Tam Kỳ, Núi Thành); dự án thành phần 2 thi công đường nối từ đường Võ Chí Công đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn nối với quốc lộ (QL) 14H và QL1 qua 2 huyện Duy Xuyên, Thăng Bình. Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.056 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương 1.558 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 498 tỷ đồng.

Dự án thành phần 1 có tổng chiều dài 26,5km, bắt đầu từ nút giao QL40B và kết thúc tại nút giao ĐT620, nối đường vào sân bay Chu Lai. Hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 21,3/26,5km, đạt 80,38%. Dự án thành phần 2 đã bàn giao mặt bằng thi công 18/23km; có 3 gói thầu thi công xây dựng.

Qua rà soát, đến nay dự án còn nguồn vốn chưa sử dụng khoảng 291 tỷ đồng do chênh lệch giữa tổng mức đầu tư tại bước nghiên cứu khả thi và tổng dự toán xây dựng bước thiết kế bản vẽ thi công. Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình tỉnh đề xuất cụ thể như sau: Bổ sung cầu Duy Phước trên QL14H vào dự án thành phần 2. Quy mô đầu tư cầu Duy Phước với bề rộng 15m, cải tạo đường dẫn đầu cầu có chiều dài khoảng 1.000m đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Kinh phí đầu tư dự kiến 258,7 tỷ đồng, từ nguồn vốn dư, tiết kiệm sau phê duyệt dự án.

Đầu tư bổ sung cầu Duy Phước sẽ góp phần từng bước hoàn chỉnh quy hoạch giao thông tỉnh Quảng Nam, thông xe và khai thác đồng bộ toàn tuyến QL14H. Đáng chú ý, kể từ khi xây dựng cầu Cẩm Kim nối Hội An, tuyến QL14H chưa phát huy tối đa hiệu quả đầu tư như kỳ vọng do điểm nghẽn tại cầu Bà Ngân (xã Duy Phước, Duy Xuyên) là một “nút thắt cổ chai”, bề rộng phần xe chạy trên cầu hiện trạng chỉ có 3m. Cầu hẹp là vậy nhưng thực tế lưu lượng xe lưu thông qua cầu là rất lớn do thời gian đi lại từ khu vực lân cận đến Hội An, Đà Nẵng qua cầu Bà Ngân được rút ngắn.

Thực hiện chủ trương phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tuyến đường này được đầu tư cùng với tuyến đường nối từ QL1 đi vùng Đông huyện Duy Xuyên và các tuyến đường ngang hướng Đông - Tây hiện có sẽ tạo nên mạng lưới giao thông liên vùng, mở rộng không gian, tạo thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển vùng Đông theo chủ trương của Tỉnh ủy. Do vậy, nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng dự án cầu Duy Phước (cầu Bà Ngân) là hết sức cần thiết.