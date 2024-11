Giao thông - Xây dựng “Nút thắt cổ chai” cầu Bà Ngân (QNO) - Cầu Bà Ngân nằm trên tuyến quốc lộ 14H, nối liền xã Duy Phước (Duy Xuyên) với xã Cẩm Kim (TP.Hội An) đang là “nút thắt cổ chai” gây ùn tắc, nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên trên cầu Bà Ngân. Ảnh: C.T

Thường xuyên ùn tắc giao thông

Trú ở thôn Hà Nhuận (xã Duy Phước), gia đình ông Nguyễn Ngọc Cảnh ngày nào cũng chứng kiến cảnh xe máy, ô tô nối đuôi nhau qua lại cầu Bà Ngân. Vợ ông Cảnh cho biết, vào giờ cao điểm 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 phút buổi sáng và 17 giờ đến 18 giờ buổi chiều, các phương tiện hỗn hợp “chen chúc” qua cầu chỉ rộng hơn 3m khiến lưu thông ùn tắc, kéo dài từ đường dẫn phía bên xã Duy Phước, đến đường dẫn bờ xã Cẩm Kim. Xe du lịch cỡ lớn tranh thủ di chuyển vượt đủ lọt qua cầu. Nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra, gây chấn thương nặng cho nạn nhân.

Đường dẫn vào cầu nằm ngay đoạn cong bị khuất tầm nhìn. Ảnh: C.T

Người dân địa phương cho hay, ban đầu nghe xây dựng cầu Bà Ngân chỉ để xe máy, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông, song xe tải, ô tô du lịch, ô tô con cũng lưu thông qua lại cầu. Ngành chức năng đã cắm biển báo cấm xe tải 6 tấn trở lên, nhưng tài xế vẫn bất chấp đi qua vì nếu đi vòng xa hàng chục cây số. Ngược lại, lực lượng thực thi công vụ không phải lúc nào cũng túc trực sẵn để kiểm soát, xử lý.

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, Chủ tịch UBND xã Duy Phước - ông Lê Hai nói, trước đây để qua sông Thu Bồn đến xã Cẩm Kim cũng như trung tâm TP.Hội An, người dân sử dụng đò ngang mất an toàn. Được sự quan tâm của cấp trên, năm 2019, cầu được xây dựng trên tuyến quốc lộ 14H với chiều dài hơn 200m, bề rộng xe chạy 3,5m (tính cả lan can cầu).

[VIDEO] - Phương tiện lưu thông từ hướng xã Cẩm Kim qua cầu Bà Ngân rất đông:

Theo ông Lê Hai, cầu Bà Ngân được đầu tư, kết nối thông suốt Duy Xuyên với Hội An, Điện Bàn đã đáp ứng nhu cầu của cư dân xã nhà nói riêng, Duy Xuyên nói chung qua học tập, làm việc, buôn bán tại Hội An và vùng đông Điện Bàn, tạo thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng. Mục đích ban đầu giải quyết cho xe máy, xe thô sơ lưu thông qua cầu là chủ yếu.

Tuy nhiên, qua tra cứu trên Google, lái xe ô tô nhìn thấy cự ly di chuyển từ Hội An qua Duy Xuyên trên tuyến quốc lộ 14H, cầu Bà Ngân là quãng đường ngắn nhất, cho nên họ lựa chọn tuyến này để lưu thông. Khách du lịch từ Hội An cũng chọn qua cầu Bà Ngân đến trung tâm huyện Duy Xuyên, lên Khu đền tháp Mỹ Sơn, làng du lịch Đại Bình (Nông Sơn).

Cần thiết mở rộng

Người dân lưu thông qua cầu Bà Ngân để vào trung tâm Hội An, vùng đông Điện Bàn học tập, buôn bán, làm việc. Ảnh: C.T

Ô tô con, ô tô tải, xe thô sơ qua lại cầu Bà Ngân với lưu lượng lớn, nhất là vào sáng sớm và buổi chiều tối. Hai đoạn đường dẫn vào cầu là khúc cong bị khuất tầm quan sát, đường chật hẹp nên ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên, kéo dài.

Chính quyền xã Duy Phước cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự khu vực cầu Bà Ngân, địa phương đã cho lắp đặt camera an ninh. Nhờ đó, nhiều trường hợp do ùn tắc kéo dài trở nên mất bình tĩnh, dẫn tới cãi cọ rồi thậm chí đánh nhau, lực lượng Công an xã lập tức đến hiện trường vãn hồi trật tự.

Xe cơ giới chở du khách nước người đi qua cầu Bà Ngân. Ảnh: C.T

Từ đầu năm đến nay, khu vực cầu Bà Ngân đã xảy ra hàng trăm lần ùn tắc giao thông gây mất an ninh trật tự. Nhiều người do quá bức xúc đã chụp ảnh, quay video trực tiếp vào thời điểm kẹt xe để đăng tải trên các trang mạng xã hội, kèm theo những lời nói thô tục, thiếu văn hóa gây hình ảnh không tốt đến an ninh trật tự, văn hóa giao thông. Chưa kể, đường dẫn phía Bắc vào cầu thấp (bờ xã Cẩm Kim), mùa mưa bão nước sông Thu Bồn dâng lên hơn báo động 1 đã băng qua gây ngập. Trước tình trạng nêu trên, địa phương cắt cử lực lượng đến phân luồng, không để người dân liều lĩnh đi qua.

[VIDEO] - Xe ô tô "chen chúc" giữa dòng xe máy, xe thô sơ:

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và du khách, giảm rủi ro tai nạn, gìn giữ an ninh trật tự góp phần xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Duy Phước đã từng kiến nghị Sở GTVT tỉnh, UBND huyện Duy Xuyên quan tâm chỉ đạo cho các cơ quan chức năng có giải pháp phù hợp. Đồng thời, lắp đặt các biển báo quy định về tải trọng, biển cấm ô tô tải trong các giờ cao điểm; lắp đặt gương cầu lồi tại khúc cua đường dẫn cầu Bà Ngân.

Đặc biệt, người dân mong mỏi cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét, bố trí nguồn lực để đầu tư xây dựng, mở rộng cây cầu đang thật sự bức thiết này.